Adani Green जुटाएगी 12,300 करोड़, Board ने दी मंजूरी

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Ltd.) QIP के जरिए 12,300 करोड़ रुपये जुटाएगी, अदाणी ग्रीन एनर्जी के बोर्ड ने QIP के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी दे दी है। फंड जुटाने की मंजूरी के बाद अदाणी ग्रीन भी अब अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी ट्रांसमिशन की लिस्ट में शामिल हो गया है। इससे पहले इन दोनों कंपनियों के बोर्ड ने QIP के जरिए 12,500 करोड़ रुपये और 8,500 करोड़ रुपये के जुटाने को मंजूरी दी थी।

पिछले हफ्ते, GQG पार्टनर्स ने अदाणी ग्रीन में अपनी हिस्सेदारी 3.50% से बढ़ाकर 6.32% की थी। ये डील प्रमोटर के शेयर खरीद से हुई थी। हालांकि फंड जुटाने के लिए शेयरहोल्डर्स की मंजूरी भी लेनी होगी। अगली बोर्ड बैठक में शेयर होल्डर से बातचीत कर फंड जुटाने पर चर्चा की जाएगी।