scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारideaForge IPO में निवेश करने वाले हो गए मालामाल! स्टॉक एक्सचेंज पर जबरदस्त लिस्टिंग

ideaForge IPO में निवेश करने वाले हो गए मालामाल! स्टॉक एक्सचेंज पर जबरदस्त लिस्टिंग

आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड को क्रेज इतना है कि इसके नाम नया रिकॉर्ड बन गया है। साल 2021 के बाद ये पहला IPO बन गया जिसे 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया जा चुका है। इस IPO ने 106 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल किया है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व कैटेगरी को 125 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Jul 7, 2023 13:13 IST
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की स्टॉक मार्केट पर बंपर लिस्टिंग हुई है
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की स्टॉक मार्केट पर बंपर लिस्टिंग हुई है

शेयर बाजार में एक दमदार एंट्री हुई है। ड्रोन बनाने वाली भारतीय कंपनी आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड की स्टॉक मार्केट पर बंपर लिस्टिंग हुई है। इसमें जिन भी निवेशकों को ने बोली लगाई वो मालामाल हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि निवेशकों ने आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के IPO में जमकर बोली लगाई थी। यही वजह रही कि IPO के आखिरी दिन 106 गुना भरकर बंद हुआ। 

advertisement
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड

इन्वेस्टर्स के जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के दम पर आइडियाफोर्ज के स्टॉक की लिस्टिंग 1200 रुपये के करीब होने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ये बंपर उछाल के साथ 1305 रुपये पर लिस्ट हुआ है। जबकि इश्यू प्राइस 672 रुपए का था। इस लिहाज से एक्सचेंज पर शेयर 94% के प्रीमिय पर लिस्ट हुआ है। हालांकि लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट देखी गई और यह 1288 रुपये पर कारोबार करता दिखा। ऐसे में समझने की जरूरत है कि आइडियाफोर्ज पर निवेशक टूट कर क्यों पड़े और डिफेंस सेक्टर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट का क्या नजरिया है?

Also Read: सुस्त रह सकते हैं भारतीय बाजार, ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं

आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड को क्रेज इतना है कि इसके नाम नया रिकॉर्ड बन गया है। साल 2021 के बाद ये पहला IPO बन गया जिसे 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया जा चुका है। इस IPO ने 106 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल किया है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व कैटेगरी को 125 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ। वहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कोटा में इस IPO को कुल 80 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ। इम्प्लॉई के लिए रिजर्व कैटेगरी में इस IPO 96 गुना सब्सक्राइब किया गया।

Also Read: Samvardhana Motherson: स्टॉक में बने रहने में बड़ा फायदा?

आइये अब कंपनी के बारे में भी जानते हैं। आपको याद होगा 3 इंडियट्स मूवी का वो सीन, जिसमें आमिर खान ने ड्रोन उड़ाया था। वो आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी कंपनी का ही था। अब इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजीज की शुरुआत 2007 में हुई थी। ये कंपनी मैपिंग, सिक्योरिटी और सर्विलांस में इस्तेमाल होने वाले अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स बनाती है। ये देश की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी है और वित्त वर्ष 2022 में इसके पास 50 प्रतिशत मार्केट शेयर था। दिसंबर 2022 में ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल और डिफेंस, दोनों के ड्रोन के हिसाब से ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि इस कंपनी के मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।वित्त वर्ष 2020 में इसे करीब 13 करोड़ का घाटा हुआ था वहीं वित्त वर्ष 2021 में मुनाफा बढ़कर 14 करोड़ पर पहुंचा था। हालांकि वित्त वर्ष 2022 में स्थिति और सुधरी थी और मुनाफा 44 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा था। 

Also Read: 1466% रिटर्न, मल्टीबैगर स्टॉक 7% से अधिक उछला, 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर !

ऐसे में मार्केट में धांसू लिस्टिंग के बाद हर निवेशक कह रहा है IPO हो तो ऐसा।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 7, 2023