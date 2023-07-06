1466% रिटर्न, मल्टीबैगर स्टॉक 7% से अधिक उछला, 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर !
Olectra Greentech Limited के शेयर 7.11% बढ़ गए। Q4FY23 के लिए ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के रिजल्ट्स पर नजर रखें तो कंपनी ने 376 करोड़ रुपये का कुल राजस्व दर्ज किया है और पिछले वर्ष की समान तिमाही से सालाना आधार पर 38.74% की तेजी रिकॉर्ड की है।
06 जुलाई 2023 को Olectra Greentech Limited के शेयर 7.11% बढ़ गए। बीएसई पर स्टॉक 52-सप्ताह के नए उच्चतम स्तर 1076.65 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। Q4FY23 के लिए ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के रिजल्ट्स पर नजर रखें तो कंपनी ने 376 करोड़ रुपये का कुल राजस्व दर्ज किया है और पिछले वर्ष की समान तिमाही से सालाना आधार पर 38.74% की तेजी रिकॉर्ड की है। इसी तरह कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट भी पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में 56.25% बढ़कर 50 करोड़ रुपये हो गया है।
पिछले पांच वर्षों में, कंपनी ने लाभ के मामले में 49.1% की प्रभावशाली सीएजीआर प्रदर्शित की है। 1992 में स्थापित, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड एक प्रसिद्ध कंपनी है जो कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर और इलेक्ट्रिकल बसों के उत्पादन में विशेषज्ञता रखती है।हैदराबाद में मुख्यालय वाली कंपनी ने खुद को उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। पिछले 1 साल से इस स्टॉक में तेजी आई है और इसने 83 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। इसके अलावा,स्टॉक ने पिछले तीन वर्षों में 1466% से अधिक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।