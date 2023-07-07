सुस्त रह सकते हैं भारतीय बाजार, ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं

scorecardresearch
Jul 7, 2023
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज भारतीय बाजारों की शुरुआत थोड़ी गिरावट के साथ हो सकती है। फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की खबरों के बीच ग्लोबल मार्केट्स से संकेत काफी खराब है। अमेरिकी बाजारों पर गिरावट देखी गई साथ ही एशियाई बाजारों की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है।

अमेरिकी बाजारों में डाओ जोंस गुरुवार को 366 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। नैस्डेक में भी करीब 1% की गिरावट देखने को मिली और ये 100 से ज्यादा अंक टूट गया। S&P500 में 35 अंकों की कमजोरी है। डाओ फ्यूचर्स और नैस्डेक फ्यूचर्स फिलहाल एकदम सपाट कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका में 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5% के पार और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के पार चली गई है। गुरुवार को प्राइवेट सेक्टर का जॉब डेटा आया जो काफी मजबूत था जिससे बाज़ार और सहम गए और बाजार को लगा कि फेड अपनी ब्याज दरें बढ़ाएगा।

जून में प्राइवेट सेक्टर ने 5 लाख नई नौकरियां जोड़ी हैं जिससे बाजार को लग रहा है कि फेड के पास ब्याज दरें बढ़ाने का रूम है। 

एशियाई बाज़ार सुस्त

GIFT निफ्टी फिलहाल 10 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है ( 8 बजकर 37 मिनट पर)। जापान का बाजार निक्केई आज भी भारी गिरावट के साथ खुला है। . चीन का बाजार शंघाई कंपोजिट चौथाई परसेंट की सुस्ती दिखा रहा है, हॉन्ग कॉन्ग का बाजार हैंग सेंग 230 अंक कमजोर है और कोरिया का बाजार कॉस्पी 1.5% टूटा हुआ है।

सोने ने बढ़त गंवाई

कच्चा तेल गुरुवार को एक दायरे में ट्रेड करता नजर आया, फिलहाल ब्रेंट क्रूड 76.60 डॉलर प्रति बैरल के इर्द-गिर्द कारोबार कर रहा है। WTI क्रूड भी बिल्कुल फ्लैट 71 डॉलर के ऊपर टिका हुआ है। सोने ने इस हफ्ते बनाई गई सारी बढ़त गंवा दी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 10 डॉलर फिसलकर 1915 डॉलर प्रति आउंस पर कारोबार कर रहा है, चांदी भी एक बार फिर 23 डॉलर प्रति आउंस के नीचे फिसल गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 7, 2023