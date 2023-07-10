scorecardresearch
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2023 11:53 IST
SAT ने SEBI के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा
SEBI के आदेश को रद्द करने की कोई वजह नहीं: SAT
SEBI को एक हफ्ते के अंदर सुनवाई की तारीख तय करने का निर्देश
पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा को SEBI के सामने 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है।
साथ ही SEBI को एक हफ्ते के अंदर सुनवाई की तारीख तय करने का निर्देश भी दिया है। 

खबर अपडेट किया जाएगा 

