BREAKING: SAT से सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को झटका

SAT ने SEBI के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा

SEBI के आदेश को रद्द करने की कोई वजह नहीं: SAT

SEBI को एक हफ्ते के अंदर सुनवाई की तारीख तय करने का निर्देश

पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा को SEBI के सामने 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

साथ ही SEBI को एक हफ्ते के अंदर सुनवाई की तारीख तय करने का निर्देश भी दिया है।

