Delta Corp का Share 27% गिरा, टेक्नीकल चार्ट पर क्या है संकेत?
GST Council की 50वी बोर्ड बैठक के बाद बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रही है। बैठक के बाद अगर किसी कंपनी के शेयर को तगड़ा नुकसान हुआ है तो उसका नाम है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड।
GST Council के फैसले के बाद अगर किसी कंपनी के शेयर को तगड़ा नुकसान हुआ है तो उसका नाम है Delta Corp Limited पिछले सत्र में 23% से अधिक की गिरावट के बाद, ये स्टॉक आज 4.89% की गिरावट के साथ 180.10 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। दो दिनों में अगर इस स्टॉक की गिरावट को देखा जाए तो ये स्टॉक 27.02% टूट चुका है।
सारा मामला जीएसटी काउंसिल द्वारा ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने के बाद शुरू हुआ। टेक्नीकल एनालिसिस करने पर पता चलता है कि ये स्टॉक 14-दिवसीय सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) 24.50 पर है और 30 से नीचे के स्तर को ओवरसोल्ड के रूप में देखा जा रहा है। कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात 23.42 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 2.33 है। शेयर का एक साल का बीटा 1.10 है, जो हाई वॉलेटिलिटी को इंडीकेट करता है। डेल्टा कॉर्प कैसीनो के संचालन का काम करती है इसके अलावा रियल एस्टेट, गेमिंग जैसे बिजनेस में भी है। कंपनी अपने गेमिंग और होटल व्यवसाय को DELTIN ब्रांड के तहत संचालित करती है। कंपनी के पास गोवा में तीन कैसीनो हैं, जिनमें डेल्टिन रोयाल, डेल्टिन जेएक्यूके और डेल्टिन कैरावेला शामिल हैं।