एक और Defense Company ने एक साल में दिया 258% रिटर्न, नाम जानिए !

Zen Technologies Limited के शेयरों की ऊंची उड़ान जारी है। आज भी इस शेयर में 13% की तेजी देखने को मिली है और ये शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अगर इस शेयर के रिटर्न की बात करें तो ये स्टॉक एक साल में 257.84% और साल-दर-साल (YTD) आधार पर 231.11% बढ़ा है। एक तरह से इस शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। कंपनी ने हाल ही में कहा था कि उसको 340 करोड़ रुपये का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किया है। ज़ेन टेक सैन्य प्रशिक्षण और ड्रोन-विरोधी समाधान प्रदान करता है। ज़ेन ने यह भी संकेत दिया कि उसे "निकट भविष्य में और अधिक ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।

इससे पहले, कंपनी को 7 जुलाई को सरकार से 160 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। इससे पहले जून में इसे रक्षा मंत्रालय से 202 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला।पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक में तेजी उस समय आई जब रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियों को खरीदने के लिए अपनी प्रारंभिक मंजूरी दे दी।

तकनीकी सेटअप पर के आधार पर अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो ये काउंटर RSI 86.20 पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के स्टॉक का मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात 128.87 है जबकि मूल्य-से-बुक (पी/बी) मूल्य 15.19 है। शेयर का एक साल का बीटा 0.79 है। बीएसई पर आज लगभग 7.85 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हो चुकी है। ज़ेन टेक सैन्य प्रशिक्षण सिमुलेटर, ड्राइविंग सिमुलेटर, लाइव रेंज उपकरण और एंटी-ड्रोन सिस्टम के निर्माण में कार्यरत है।

