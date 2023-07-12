डेल्टा कॉर्प के शेयरों में भारी गिरावट, क्या यह खरीदने का अच्छा समय है?

ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के बाद आज डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के शेयरों में 28% की गिरावट आई। बीएसई पर डेल्टा कॉर्प के शेयर आज दोपहर के सत्र में 246.80 रुपये के स्तर से 27.79% गिरकर 178.20 रुपये पर आ गए। इससे पहले बीएसई पर शेयर गिरावट के साथ 222.15 रुपये पर खुला। डेल्टा कॉर्प का मार्केट कैप घटकर 5177 करोड़ रुपये रह गया। दोपहर 12:01 बजे बीएसई पर स्टॉक 21.66% गिरकर 193.35 रुपये पर था। शेयर को भारी बिकवाली का सामना करना पड़ रहा है।

ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी

फर्म के कुल 17.23 लाख शेयरों में 32.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। हालाँकि, स्टॉक अभी भी एक साल में 7.30 प्रतिशत ऊपर है लेकिन इस साल की शुरुआत से 10.55 प्रतिशत गिर गया है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने शेयर में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं करने की सलाह दी है। कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं हुआ है। टेक्नीकल स्तर पर देखें तो फिलहाल डेल्टा कॉर्प का शेयर ओवरसोल्ड जोन में है।

