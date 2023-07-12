scorecardresearch
डेल्टा कॉर्प के शेयरों में भारी गिरावट, क्या यह खरीदने का अच्छा समय है?

बीएसई पर शेयर गिरावट के साथ 222.15 रुपये पर खुला। डेल्टा कॉर्प का मार्केट कैप घटकर 5177 करोड़ रुपये रह गया। दोपहर 12:01 बजे बीएसई पर स्टॉक 21.66% गिरकर 193.35 रुपये पर था

New Delhi,UPDATED: Jul 12, 2023 13:36 IST
डेल्टा कॉर्प के शेयरों में भारी गिरावट
ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के बाद आज डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के शेयरों में 28% की गिरावट आई।  बीएसई पर डेल्टा कॉर्प के शेयर आज दोपहर के सत्र में 246.80 रुपये के स्तर से 27.79% गिरकर 178.20 रुपये पर आ गए। इससे पहले बीएसई पर शेयर गिरावट के साथ 222.15 रुपये पर खुला। डेल्टा कॉर्प का मार्केट कैप घटकर 5177 करोड़ रुपये रह गया। दोपहर 12:01 बजे बीएसई पर स्टॉक 21.66% गिरकर 193.35 रुपये पर था। शेयर को भारी बिकवाली का सामना करना पड़ रहा है। 

ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी
फर्म के कुल 17.23 लाख शेयरों में 32.75 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। हालाँकि, स्टॉक अभी भी एक साल में 7.30 प्रतिशत ऊपर है लेकिन इस साल की शुरुआत से 10.55 प्रतिशत गिर गया है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने शेयर में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं करने की सलाह दी है। कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं हुआ है। टेक्नीकल स्तर पर देखें तो फिलहाल डेल्टा कॉर्प का शेयर ओवरसोल्ड जोन में है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 12, 2023