बाज़ार की इस तेज़ी में कहां करें निवेश? दिग्गज निवेशकों ने कहां लगाया दांव?



बाजार हाल टाइम हाई पर है। शेयर मार्केट हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में आपको पता है मार्केट के दिग्गज निवेशक कहां निवेश कर रहे हैं? राधाकिशन दमानी, रेखा झुनझुनवाला, डोली खन्ना, विजय केडिया और अनिल गोयल जैसे निवेशकों ने जून क्वार्टर में कई स्टॉक्स पर दांव लगाया है। आप भी जानना चाहते हैं कि मार्केट ये दिग्गज किन शेयरों में पैसा लगा रहे हैं? तो चलिए आपको बताते हैं।

अगर आप गौर करें तो जून क्वार्टर में बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स BSE सेंसेक्स लगभग 10% तक बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर BSE मिडमकैप की बात करें तो यहां 19.57% की तेजी आई है और मौजूदा वक्त में सबका चहेता रहा BSE स्मॉलकैप करीब 21% दौड़ा है। ऐसे में कई स्टॉक हैं जो मल्टीबैगर बनकर उभरे हैं। BSE पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक डी-मार्ट के मालिक Radhakishan Damani की इन्वेस्टमेंट आर्म DERIVE TRADING AND RESORTS ने United Breweries के 59,298 शेयर जून क्वार्टर में खरीदे हैं। 30 जून तक राधाकिशन दमानी के पास 31,95,834 शेयर यानि 1.21% हिस्सेदारी आ गई है। जबकि पिछली तिमाही में 1.19% हिस्सेदारी या 31,36,536 शेयर थे।

D-Mart के मालिक Radhakishan Damani (फाईल फोटो)

वहीं शेयर मार्केट के बिग बुल रहे Rakesh Jhunjhunwala की पत्नी Rekha Jhunjhunwala ने भी पोर्टफोलियो में बदलाव किया है। रेखा झुनझुनवाला ने टाटा कम्युनिकेशंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। 30 जून तक कंपनी में रेखा ने हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.84% कर दिया है, जो 31 मार्च को 1.79% थी। शेयर मार्केट के बिग बुल रहे Rakesh Jhunjhunwala की पत्नी Rekha Jhunjhunwala ने भी पोर्टफोलियो में बदलाव किया है

Trendlyne.com के पास मौजूद ताजा आंकड़ों के मुताबिक, निवेशक Mukul Agarwal ने भी Capacit'e Infraprojects में अपनी हिस्सेदारी 1.9% से बढ़ाकर 4.3% कर दी है। वहीं 30 जून के खत्म होने तक मुकुल अग्रवाल ने De Nora India में अपनी हिस्सेदारी 1.9% कर दी है जबकि वित्त वर्ष 2023 के चौथे क्वार्टर में ये हिस्सेदारी 1.4% थी। मौजूदा वक्त में लिस्टेड कंपनियों में उनके कुल निवेश की वैल्यू करीब 3,450 करोड़ रुपये है, जो मार्च तिमाही में 2,688 करोड़ रुपये था।

निवेशक Mukul Agarwal ने भी Capacit'e Infraprojects में अपनी हिस्सेदारी 1.9% से बढ़ाकर 4.3% कर दी है

वहीं दूसरे प्रमुख निवेशकों को देखें, जिसमें Anil Kumar Goyal ने जून तिमाही में एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स में निवेश किया है। पिछली तिमाही में अनिल कुमार कंपनी के प्रमुख शेयरधारकों में नहीं थे। लेकिन मौजूदा वक्त में, उनके पोर्टफोलियो का मूल्य पिछले क्वार्टर में 1,508 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 1,890 करोड़ रुपये हो गया है। दूसरी ओर मुंबई स्थित निवेशक Vijay Kedia ने इसी दौरान पटेल इंजीनियरिंग में अपनी हिस्सेदारी को 1.30% से बढ़ाकर 1.70% कर दिया है। चेन्नई स्थित जानी-मानी निवेशक Dolly Khanna, जो स्मॉल-कैप शेयरों को चुनने के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव किए हैं। 30 जून की तिमाही के लिए टैल्ब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और नितिन स्पिनर्स में डॉली खन्ना ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो को मैनेज उनके पति राजीव खन्ना और वो खुद करती हैं। शेयर मार्केट के दिग्गजों के निवेश और पसंदीदा शेयरों पर रिटेल निवेशक के साथ दूसरे निवेशकों की खास नजर रहती है, क्योंकि इसके जरिए वो मार्केट में दिग्गजों के नजरिये और ट्रेड के तौर तरीकों को समझते हैं।

