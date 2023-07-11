scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसदिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने की भारत पर बड़ी भविष्यवाणी, दुनिया हैरान !

दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने की भारत पर बड़ी भविष्यवाणी, दुनिया हैरान !

दुनिया के कई देश इस वक्त आर्थिक मंदी से जूझ रहे है। अमेरिका, यूरोप, चीन सहित कई तमाम बड़े देश के पसीने निकल रहे है, लेकिन एक देश है जो दुनिया में सबसे तेजी से उभर रहा है, वो है भारत। यहां तक की दुनिया की पावरफुल कंट्रीज भारत की ओर देख रही है। अब दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जिससे न सिर्फ चीन को मिर्ची लगी है बल्कि अमेरिका भी हैरान रह गया है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2023 12:53 IST
दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जिससे न सिर्फ चीन को मिर्ची लगी है बल्कि अमेरिका भी हैरान रह गया है।
दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जिससे न सिर्फ चीन को मिर्ची लगी है बल्कि अमेरिका भी हैरान रह गया है।

इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश, अमेरिका-यूरोप से लेकर चीन तक बेहाल हैं। कहीं महंगाई की मार है तो कहीं मंदी की आहट। अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट ही नहीं रही है। लेकिन एक देश है जो दुनिया में सबसे तेजी से उभर रहा है, वो है भारत। यहां तक की दुनिया की पावरफुल कंट्रीज भारत की ओर देख रही है। लेकिन अब दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जिससे न सिर्फ चीन को मिर्ची लगी है बल्कि अमेरिका भी हैरान रह गया है। गोल्डमैन सैश ने भारत के लिए वो बात कही है जिसकी उम्मीद बेहद कम देशों ने की होगी। आपको पूरी जानकारी दें उससे पहले दुनिया की आर्थिक को समझ लीजिए।

advertisement

Also Read: सिर्फ एक बयान और स्वाहा हो गए 850 अरब डॉलर, Jack Ma को लगा तगड़ा झटका

इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में अमेरिका नंबर वन है। अमेरिका 23.3 लाख करोड़ डॉलर की GDP के साथ सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत के पड़ोसी देश चीन 17.7 लाख करोड़ डॉलर के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तीसरे नंबर पर जापान है, जिसकी GDP 4.9 लाख करोड़ डॉलर है। जर्मनी 4.3 लाख करोड़ डॉलर के साथ चौथे नंबर पर है। भारत 3.2 लाख करोड़ डॉलर की GDP के साथ पांचवें स्थान पर है। छठे नंबर पर ब्रिटेन है, जिसकी इकॉनमी 3.1 लाख करोड़ डॉलर है। अब आपको बताते हैं कि गोल्डमैन सैश ने भारत पर क्या बड़ा दावा किया, जिससे दुनिया हैरान है। साथ ही ये दावा कैसे हकीकत बनेगा, ये भी बताएंगे। 

भारत 3.2 लाख करोड़ डॉलर की GDP के साथ पांचवें स्थान पर है
भारत 3.2 लाख करोड़ डॉलर की GDP के साथ पांचवें स्थान पर है

गोल्डमैन सैश ने कहा है कि भारतीय इकॉनमी साल 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। इस लिहाज से भारत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। वहीं नंबर वन की बात करते हुए गोल्डमैन सैश ने चीन को ये दर्जा दिया है। 

यहां ये सवाल उठता है कि किस बिनाह पर गोल्डमैन सैश ने ये दावा किया है?

गोल्डमैन सैश का ये दावा भारत की जनसंख्या पर आधारित है। जनसंख्या के मामले में देखें तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। 1.4 अरब लोगों के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास आबादी और उसके साथ ही बढ़ती डिमांड और खपत भी भारत की GDP को बढ़ाने में खास योगदान दे रही है। आज भारत की कुल जनसंख्या में से 31 फीसदी मिडिल क्लास है। साल 2031 तक इसके 38% तक जाने का अनुमान है। वहीं, साल 2047 तक भारतीय जनसंख्या में मिडिल क्लास आबादी 60% तक पहुंच जाएगी। जब भारत की आजादी को 100 साल हो जाएंगे, तब देश में 1 अरब से अधिक लोग मिडिल क्लास में होंगे। गोल्डमैन सैश ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत की GDP चार्ट में नाटकीय रूप से आगे बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में टैलेंट, वर्कफोर्स और सबसे ज्यादा कार्य आयु वाली जनसंख्या से इकॉनमी को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत की GDP ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 7.2% रही, जो दुनिया में इस दौरान सबसे ज्यादा है। दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैश की भविष्यवाणी की मानें तो भारत देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास राह पर आने वाली चुनौतियों के बावजूद इसे दुनिया की दूसरी अर्थव्यव्स्था बनने से कोई नहीं रोक सकता है।

advertisement

Also Read: अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट थमी, GIFT Nifty पॉजिटिव, ऐसी रहेगी बाज़ार की चाल?

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 11, 2023