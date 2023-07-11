अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट थमी, GIFT Nifty पॉजिटिव, ऐसी रहेगी बाज़ार की चाल?

आज भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत हैं। अमेरिकी बाज़ारों में लगातार तीन दिनों की गिरावट थम गई है। सोमवार को अमेरिकी बाज़ार बढ़त के साथ बंद हुए, साथ ही आज सुबह एशियाई बाजारों की पॉजिटिव शुरूआत हुई है।

Share Market

अमेरिकी बाजारों में डाओ जोंस सोमवार को तीन दिन की गिरावट के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ है, डाओ जोंस 210 अंकों की तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है. नैस्डेक में 25 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि बाजार के जानकारों का कहना है कि फेड की एक और पॉलिसी हाइक को बाजार को प्राइसइन कर चुके हैं लेकिन फेड की एक और ब्याज दर बढ़ने के बाद अमेरिकी बाजारों पर नजर रखना जरूरी है।

आज GIFT निफ्टी 19,456 पर खुला, अब इसमें 55-60 अंकों की तेजी दिख रही है और ये 19,490 के इर्द-गिर्द कारोबार कर रहा है। जापान का बाजार निक्केई उतार चढ़ाव के साथ कारोबार रहा है, इसमें 100 अंकों तेजी है। चीन का बाजार शंघाई फ्लैट टू पॉजिटिव खुला है. हॉन्ग कॉन्ग का बाजार हैंग सेंग 180-190 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। चीन में डिफ्लेशन का खतरा पैदा हो गया है जिसके बाद सरकार बाज़ार में लिक्विडिटी को बढा सकती है।

कच्चा तेल, सोना-चांदी

कच्चा तेल 78 डॉलर प्रति बैरल पर सपाट है, फिलहाल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 78 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर टिका हुआ है। WTI क्रूड 73 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा है। सोना में हल्की मजबूती है, ये 2 डॉलर की मजबूती के साथ 1932 डॉलर प्रति आउंस के आस-पास बना हुआ है। चांदी की कीमतें भी 23.38 डॉलर प्रति आउंस पर ट्रेड कर रही है।

आइये अब बात करते हैं उन खबरों की जो खबरों में है।

Vedanta: कंपनी ने कहा कि वह सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कल फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ अपने कारोबार से हाथ खींच लिए थे। हालांकि वेदांता का कहना है कि वो अपने प्रस्ताव पर अडिग है और परियोजना को लेकर प्रतिबद्ध है।

Nazara Technologies: कंपनी का बोर्ड इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज के जरिए 750 करोड़ रुपये तक जुटाएगा। ये धन उगाही या तो एक या QIPs या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या दोनों के मिश्रण के जरिए होगी। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल में होने वाले फैसले की वजह से भी नजारा पर नजर होगी।

Tata Communications: कंपनी की इकाई टाटा कम्युनिकेशंस इंटरनेशनल ने ओएसिस स्मार्ट सिम यूरोप SAS में बाकी हिस्सेदारी 12 मिलियन डॉलर (99.30 करोड़ रुपये) कैश में हासिल करने के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है। टाटा इंटरनेशनल के पास वर्तमान में ओएसिस में 58.1% हिस्सेदारी है। अधिग्रहण एक महीने के भीतर पूरा हो जाएगा।

CarTrade Tech: कंपनी ने 537 करोड़ रुपये के सौदे में अपनी होल्डिंग कंपनी, OLX इंडिया BV से सोबेक ऑटो इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है.

FIIs-DIIs के आंकड़े

सोमवार को घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में खरीदारी की है। कल विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 588.48 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। जबकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से कल 288.38 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली है।

F&O बैन में शामिल शेयर

NSE ने Indiabulls Housing Finance, PNB और Zee को F&O बैन वाले शेयरों की लिस्ट में डाला है। इस लिस्ट में पहले से Granules India, India Cements, BHEL और Delta Corp हैं।