ग्लोबल बाजार - बाज़ार खुलने से पहले इन आंकड़ों पर रखें नजर

इस हफ्ते कई खबरों और अपडेट्स के दम पर बाजार की चाल तय होगी,बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर बाय इन डिप होगा।

विदेशी बाजारों में शुक्रवार को सुस्ती देखने को मिली है. जिसके बाद कई एक्सपर्ट्स रिवर्सल का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते से कई कंपनियों के नतीजे भी जारी होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल GIFT Nifty लाल निशान पर कारोबार करते नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि आईटी और फॉर्मा में खरीदारी जारी रह सकती है लेकिन लॉर्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।

advertisement

बाज़ार खुलने से पहले किन इन शेयरों पर खास तौर पर नज़र रखें।

अब निवेशकों की नजर अप्रैल-जून तिमाही नतीजों पर रहेगी। इस हफ्ते TCS समेत कई बड़ी कंपनियों के नतीजे जारी होंगे।

विदेशी बाज़रों के संकेत

शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। बाज़ार को फेड की दरें बढ़ने का दर हैं। पिछले हफ्ते के लिहाज से देखें तो तीनों प्रमुख इंडेक्स में गिरावट रही. S&P 500 इंडेक्स पिछले हफ्ते 1.16% गिरकर, नैस्डैक 0.92% और डाओ जोंस 1.96% गिरकर बंद हुआ. निवेशकों की नजर इस हफ्ते महंगाई के आंकड़ों पर भी होगी।

यूरोपीय शेयर बाजार: यूरोप के बाजार शुक्रवार को मिलेजुले बंद हुए। केमिकल शेयरों में डेढ़ फीसदी तक की तेजी दिखने को मिली।

एशियाई शेयर बाजार: आज जापान का निक्केई इंडेक्स 0.28% की बढ़त के साथ और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.17% की बढ़त के साथ कामकाज करते नजर आया है।चीन में महंगाई के आंकड़े अनुमान से कमजोर रहे हैं।

FIIs-DIIs के आंकड़े

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को भी कैश मार्केट में खरीदारी की है. जबकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से बिकवाली देखने को मिली है। शुक्रवार को FIIs ने कैश मार्केट में 790 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। वहीं, DIIs ने इस दिन 2,964 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं।

Also Read: Suzlon के शेयर में फिर तेजी, 18 रूपये का हुआ शेयर, 6 महीने में 75% आई तेजी

किन शेयरों पर रखें नज़र

बाज़ार खुलने से पहले किन इन शेयरों पर खास तौर पर नज़र रखें।

Reliance Industries: कंपनी ने Reliance Strategic Investments की डीमर्जर के लिए 20 जुलाई 2023 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। RIL के शेयरहोल्डर्स को RSIL के हर एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेंगे इसके साथ ही Reliance Retail अपने सभी पब्लिक शेयर खरीदकर पूरी तरह से प्रोमोटर की मालिकाना वाली कंपनी होगी. मौजूदा शेयरहोल्डर्स को 1,362 रुपए प्रति शेयर के भाव पर पेमेंट मिलेगा।

HDFC Bank: बैंक ने एक्सचेंजों को दी जानकारी में कहा कि उसकी NSDLमें 8.95% हिस्सेदारी है, जिसमें से वो 2% हिस्सेदारी बेचेगा। HDFC Bank ने यह भी कहा कि वह 12 जुलाई को वित्त वर्ष 24 के लिए अपने जून तिमाही नतीजों की घोषणा करेगा।

advertisement

Indian Oil: बोर्ड ने 22,000 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू को मंजूरी दे दी है।

Hindustan Zinc: बोर्ड ने 7 रुपए प्रति भाव पर अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 16 जुलाई 2023 है।

कंपनी इस डिविडेंड पर कुल 2,957 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें से करीब 1,920 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर Vedanta को मिलेंगे।

CDSL: कंपिटीटर और देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर NSDL को IPO के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है।

Samvardhan Motherson: ये कंपनी Rollon Hydraulics में 100% हिस्सा 76.5 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी।

HAL: रक्षा मंत्रालय से कंपनी को 458 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर भारतीय कोस्ट गार्ड से दो डोर्नियर खरीदने का ये ऑर्डर मिला है। स्टॉक पहले ही तेजी दिखा चुका है।

Aurobindo Pharma: कंपनी की सब्सिडियीर CuraTeQ Biologics ने BioFactura के साथ करार किया है. दोनों कंपनियों के बीच ये करार BFI-751 बायोसिमिलर दवा के लिए हुआ है।

advertisement

ITC: होटल कारोबार के डीमर्जर को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स पर कंपनी ने सफाई जारी की है। कंपनी का कहना है कि होटल के

एसेट राइट स्ट्रैटेजी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

RVNL: कंपनी ने NHAI के रोड प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है. चंडीकोले - पारादीप रोड को 8 लेन में बदलने से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है. इस रोड प्रोजेक्ट की कुल लागत 808 करोड़ रुपए है. कंपनी को इसे 2 साल में पूरा करना होगा।

Vedanta: Vedanta Foxconn Semiconductors और Vedanta Displays के अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है।