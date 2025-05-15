अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, तो मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) का नाम आपने जरूर सुना होगा। यह कंपनी गोल्ड लोन (Gold Loan) देती है, यानी सोना गिरवी रखकर लोन देती है। इस बार मुथूट फाइनेंस ने मार्च तिमाही (Muthoot Finance Q4 Result) में ऐसा दमदार रिजल्ट दिखाया कि इसके शेयर (Muthoot Finance Share) पर सबकी नजरें टिक गई हैं।

आज मुथूट फाइनेंस के शेयर (Muthoot Finance Share Price) 4.93 फीसदी की गिरावट के साथ ₹2,148.50 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

कैसा रहा कंपनी की परफॉर्मेंस (Muthoot Finance Q4 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार मार्च 2025 की तिमाही में मुथूट फाइनेंस का मुनाफा करीब ₹1,004 करोड़ रहा। यह पिछले साल के मुकाबले 42.7% ज्यादा है। कंपनी ने कहा कि लोगों ने इस बार ज्यादा गोल्ड लोन लिया, जिससे कमाई बढ़ी। कंपनी के पास कस्टमर भी 16.8% ज्यादा हो गए। वहीं सोने का टोटल वजन यानी टन भी 10.6% बढ़ा।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Muthoot Finance Share Price Target)

Nirmal Bang ने कंपनी पर भरोसा जताते हुए शेयर का टारगेट प्राइस ₹2,693 रखा है। वहीं,मोतिलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विस (MOFSL) ने कहा कि कंपनी की परफॉर्मेंस शानदार रही, लेकिन RBI की नई गोल्ड लोन गाइडलाइन आने तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। MOFSL ने स्टॉक का टारगेट ₹2,400 बरकरार रखा है।

Nuvama की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड की ऊंची कीमत और कम मुकाबले से मुथूट को फायदा दिया है। नुवामा ने शेयर का टारगेट ₹2,625 कर दिया है।

क्यों बढ़ रहा है मुथूट का शेयर? (Why Muthhot Finance Share Rise?)

गोल्ड लोन की मांग बढ़ी है, क्योंकि बैंक अब उतने लोन नहीं दे रहे। वहीं, जोखिम कम है जिसके बदले लोन के बदले सोना रखा जाता है। इसके अलावा कस्टमर की संख्या बढ़ रही हैं जिससे कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है। तिमाही नतीजे शानदार होने के बाद शेयर की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है।

RBI ने गोल्ड लोन (RBI Gold Loan Rules) के कुछ नए नियम बनाए हैं, लेकिन वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं। जब तक ये नियम साफ नहीं हो जाते, तब तक शेयर में थोड़ी हलचल बनी रह सकती है।

निवेश करें या नहीं?

अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ़ रहे हैं जिसमें कम रिस्क हो और अच्छा फायदा मिले, तो मुथूट फाइनेंस आपके लिए सही हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म्स इसे ‘Buy’ यानी खरीदने लायक मान रही हैं और ₹2,400 से ₹2,693 तक का टारगेट दे रही हैं।

