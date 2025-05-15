scorecardresearch
3 साल में 550% और अब 14% की छलांग, क्या आपने खरीदा ये शेयर?

Multibagger Share: ब्रांडी बनाने वाली कंपनी तिलक इंडस्ट्रीज के शेयर (Tilaknagar Industries Share) में तेजी देखने को मिली है। यह तेजी तिमाही नतीजे के बाद आया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 15, 2025 10:55 IST
Amit Dahanukar, Chairman and Managing Director of Tilaknagar Industries

तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयर (Tilaknagar Industries Share) में 15 मई 2025 (गुरुवार) को जोरदार उछाल देखने को मिला। कंपनी के शानदार मार्च तिमाही (Q4FY25) नतीजों के बाद इसके शेयर में 14% की छलांग लगी और ये ₹355 के करीब पहुंच गया। आपको बता दें कि ये वही कंपनी है जिसने पिछले 5 सालों में निवेशकों को करीब 1800% तक का रिटर्न दिया है।

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (Tilaknagar Industries Share Price) 10.67 फीसदी की तेजी के साथ ₹335 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Tilaknagar Industries Q4 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च तिमाही में ₹406 करोड़ की का इनकम दर्ज हुआ। वहीं, साल-दर-साल 13.1% की बढ़त है।  Q4FY25 में कंपनी ने 34.2 लाख केस ब्रांडी बेचे, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 20% ज्यादा हैं। ये ग्रोथ खासतौर पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों से आई है। मार्च तिमाही में कंपनी का EBITDA 62.6% बढ़कर ₹78 करोड़ पहुंच गया, जबकि मुनाफा 145.8% उछलकर ₹77 करोड़ हो गया।

कंपनी की Mansion House Brandy भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांडी है और दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में कंपनी ने Monarch Legacy Edition के जरिए लग्जरी सेगमेंट में भी एंट्री ली है।

इसके अलावा, तिलकनगर इंडस्ट्रीज ने Spaceman Spirits Lab (Samsara Gin, Sitara Rum, Amara Vodka बनाने वाली कंपनी) और Round The Cocktails Pvt. Ltd. (Bartisans ‘Ready to Pour’ कॉकटेल मिक्सर बनाने वाली कंपनी) में भी निवेश किया है।

भारत में हर साल 1.5 से 2 करोड़ लोग लीगल ड्रिंकिंग एज में पहुंच रहे हैं, जिससे एल्कोहॉल इंडस्ट्री की डिमांड लगातार बढ़ रही है। साथ ही, प्रीमियम ड्रिंक्स और कॉकटेल कल्चर का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है।

शेयर का प्रदर्शन (Tilaknagar Industries Share Performance)

जनवरी और फरवरी में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद, मार्च में शेयर ने दोबारा रफ्तार पकड़ी और अप्रैल में भी 21% की छलांग लगाई। मई में अब तक शेयर में 16% की बढ़त हो चुकी है। पिछले 3 सालों में शेयर ने 550% और 5 सालों में 1800% रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
