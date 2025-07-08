Tata Stock to BUY: टाटा ग्रुप की जेम्स, ज्वेलरी और वॉच सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड (Titan Company Ltd) के शेयर में आज 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है।

यह टाटा स्टॉक आज सुबह 10:21 बजे तक बीएसई पर 5.23% या 191.60 रुपये गिरकर 3475.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.95% या 180.90 रुपये टूटकर 3,474.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

आज शेयर 3579 रुपये पर खुला था और अपने इंट्राडे लो 3457.25 रुपये पर पहुंच गया। चलिए जानते हैं आखिर टाइटन कंपनी के शेयर में आज यह गिरावट क्यों देखने को मिल रही है?

Titan Company के शेयर में आज क्यों गिरावट?

स्टॉक में आज यह गिरावट कंपनी द्वारा सोमवार को बाजार बंद होने के बाद आए Q1 FY26 बिजनेस अपडेट के बाद आई है। दरअसल कंपनी द्वारा जारी किया गया बिजनेस अपडेट बाजार के उम्मीदों के मुताबिक ना होने के कारण स्टॉक में यह गिरावट आई है।

बिजनेस अपडेट के बाद आज दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। जेएम फाइनेंशियल ने BUY कॉल दिया है।

जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ज्वेलरी सेगमेंट में घरेलू राजस्व में सालाना आधार पर ~18% की वृद्धि हुई; हालांकि, तनिष्क मिया और ज़ोया ने 17% की वृद्धि (बुलियन को छोड़कर) दर्ज की, जिसका मुख्य कारण सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव था, जिसका असर उपभोक्ता वृद्धि पर पड़ा।

ब्रोकरेज ने कहा कि यह हमारे शुरुआती अनुमानों के ~22% आभूषण वृद्धि से कम है। अक्षय तृतीया की अवधि में अच्छी मांग देखी गई, जबकि मई से मध्य जून तक सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण उपभोक्ता खरीद में कुछ नरमी देखी गई। ब्रोकरेज ने कहा कि सभी आभूषण व्यवसायों के लिए खरीदार की वृद्धि सालाना आधार पर सपाट रही।

वॉच और वीयरएबल सेगमेंट का राजस्व सालाना आधार पर ~23% बढ़ा। सोनाटा ने अपनी नई पेशकशों के साथ पहली तिमाही में वृद्धि का लीड किया, उसके बाद टाइटन और अन्य ब्रांड्स ने हेल्दी डबल डिजिट अंकों की वृद्धि दर्ज की। डिवीजन ने टाइटन वर्ल्ड/हेलिओस के 4/5 स्टोर जोड़े।

आईकेयर सेगमेंट में सालाना आधार पर 12% की वृद्धि हुई, जो अंतरराष्ट्रीय और इन-हाउस दोनों ब्रांड्स द्वारा रिटेल और ई-कॉमर्स में प्रदर्शन के कारण हुई। इसने पहली तिमाही में भारत में 20 (नेट) स्टोर बंद किए।

ओवरऑल आभूषण बिजनेस (बुलियन को छोड़कर) में 18% की एनुअल ग्रोथ के कारण कुल मिलाकर स्टैंडअलोन राजस्व में ~18% की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है।

