Lithium और Rare Earth में हाथ आजमाने जा रही Sindhu Trade Links, आपको खरीदना चाहिए स्टॉक या नहीं?

Sindhu Trade Links Limited अब नए सेक्टर में एंट्री लेने वाली है। कंपनी ने बताया कि वह Lithium और Rare Earth में हाथ आजमाएगी। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में हलचल देखने को मिली।

आज सुबह कंपनी के शेयर 34.45 रुपये प्रति शेयर पर खुला और करीब 10.15 बजे 3.59 फीसदी की तेजी के साथ 34.60 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।

कल होगी बोर्ड मीटिंग

Sindhu Trade ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वह 7 जुलाई 2025 को दोपहर 12:30 बजे बोर्ड मीटिंग हुई थी। इस बैठक में कंपनी दो अहम प्रस्तावों पर चर्चा किया। पहला प्रस्ताव लिथियम और रेयर अर्थ माइनिंग में अवसर तलाशने को लेकर है। वहीं, दूसरा अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को बदलने को लेकर है।

इस मीटिंग में कंपनी ने विचार किया कि क्या वह लिथियम और रेयर अर्थ जैसे कीमती खनिजों की खोज और खनन के सेक्टर में कदम रखे या नहीं। Lithium आज के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV), मोबाइल बैटरी और कई हाई-टेक प्रोडक्ट्स का अहम हिस्सा बन चुका है। इसी तरह, Rare Earth Elements भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत काम आते हैं।

अगर कंपनी इस दिशा में बढ़ती है तो यह एक बड़ा बिजनेस एक्सपेंशन (business expansion) माना जाएगा। इससे कंपनी की इनकम बढ़ सकती है और वह नए सेक्टर्स में अपनी पकड़ बना सकती है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Sindhu Trade Links Share Performance)

Sindhu Trade के शेयर अपने 52-वीक हाई के करीब है। कंपनी ने निवेशकों को एक महीने में 43.31 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 6 महीने में स्टॉक में करीब 46 फीसदी की तेजी आई है। शेयर ने एक साल में 63 फीसदी का रिटर्न दिया है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक स्टॉक में 47 फीसदी की तेजी आई।

शेयर खरीदना कितना सही?

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार Sindhu Trade Links Ltd ने लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद जोरदार ब्रेकआउट दिया है, जो तेज वॉल्यूम के साथ आया है। स्टॉक ने ₹30 के रेजिस्टेंस को मजबूती से पार किया है, जिससे एक नए बुलिश ट्रेंड की शुरुआत दिख रही है। 50-day EMA अब ऊपर की ओर झुक रहा है और RSI करीब 72 पर है, जो ओवरबॉट कंडीशन को दिखाता है। ऐसे में जो निवेशक नई पोजिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ₹30–₹32 के बीच गिरावट पर एंट्री लेना बेहतर हो सकता है। अगर स्टॉक ₹36 के ऊपर टिकता है, तो ₹40+ का लेवल जल्दी देखने को मिल सकता है। हालांकि, पोजिशनल ट्रेडर्स को ₹29.50 के नीचे स्टॉप-लॉस बनाए रखना चाहिए, ताकि रिस्क लिमिटेड रहे।