सिर्फ एक बयान और स्वाहा हो गए 850 अरब डॉलर, Jack Ma को लगा तगड़ा झटका

दुनिया के अमीरों की सूची में हमेशा शामिल रहने वाले Jack Ma को चीन की सरकार से टकराना बहुत भारी पड़ा। तीन साल बाद चीन की सरकार उनकी कंपनियों के खिलाफ जांच बंद कर रही है। लेकिन इस टकराव के कारण जैक की कंपनियों Alibaba और Ant Group को 850 अरब डॉलर की चपत लगी। यह रकम दुनिया के सबसे बड़े रईस Elon Musk की नेटवर्थ से करीब तीन गुना अधिक है। Bloomberg Billionaire Index के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ 243 अरब डॉलर है। चीन की सरकार की आलोचना मा को बहुत महंगी पड़ी। जैक मा ने 2020 में चीन के बैंकों पर साहूकारों जैसी मानसिकता रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही उनकी कंपनियों एंट और अलीबाबा के बुरे दिन आ गए थे। चीन की सरकार ने कहा कि वह फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी ऐंट के खिलाफ जांच बंद कर रही है। यह जांच 2020 से चल रही थी। इस जांच के कारण ऐंट ग्रुप को अपना आईपीओ कैंसल करना पड़ा था। इसे इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा था। इस जांच से चीन को भी बड़ा नुकसान हुआ। चीन के प्राइवेट सेक्टर पर निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। ऐंट को अपना बिजनस मॉडल पूरी तरह बदलना पड़ा। कंपनी संवेदनशील सेक्टर से हट गई। इसका वैल्यूएशन 315 अरब डॉलर से घटकर 78.5 अरब डॉलर रह गया।

जैक मा की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा। चीन की सरकार ने देश की प्रमुख इंटरनेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की। अलीबाबा भी उसके निशाने पर रही। ऐंट के खिलाफ जांच खत्म करने के ऐलान से अलीबाबा के शेयरों में आठ फीसदी तेजी आई और इसकी मार्केट वैल्यू 234 अरब डॉलर हो गई। 2020 में कंपनी की वैल्यूएशन एक समय 620 अरब डॉलर पहुंच गया था। इस तरह अलीबाबा और ऐंट ग्रुप को 2020 से अब तक करीब 850 अरब डॉलर की चपत लग चुकी है। यह सब हुआ जैक मा के एक बयान से। जैक मा ने 2020 में चीन के बैंकों और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की आलोचना की थी। इसके बाद से वह सार्वजनिक तौर पर कम ही दिखाई देते हैं। जैक मा ने चीन के बैंकों पर साहूकारों जैसी मानसिकता रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही उनकी कंपनियों एंट और अलीबाबा के बुरे दिन आ गए। चीन सरकार ने एंट के 37 अरब डॉलर के आईपीओ को बंद कर दिया था। साथ ही अलीबाबा पर भी 2.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया था। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक मा की नेटवर्थ अब 34.1 अरब डॉलर रह गई है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 40वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 1.93 अरब डॉलर की तेजी आई है।