BSE के 149वां स्थापना दिवस के मौके पर नया Logo हुआ लॉन्च

Bombay Stock Exchange यानी BSE 10 जुलाई को अपना 149वा स्थापना दिवस मना चूकी है। इस खास मौके पर नए लोगो (logo) का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में बीएसई चेयरमैन SS Mundra, एमडी और सीईओ Sundararaman Ramamurthy समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। समारोह बीएसई इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया गया। समारोह पारंपरिक घंटी बजाने के साथ शुरू हुआ। शुभ अवसर पर स्थापना दिवस की पूर्व संध्या के रूप में, बीएसई ने अपना नया लोगो (Logo) लॉन्‍च किया है। नया लोगो (Logo) निरंतर विश्वास और बढ़ी हुई जिम्मेदारी पर जोर देने के अलावा समृद्धि, जीवंतता, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक है। नया लोगो (Logo) बीएसई के चेयरमैन एस.एस. मुंद्रा द्वारा लॉन्च किया गया।

बीएसई के चेयरमैन एस.एस. मुंद्रा ने ऐसे मजबूत संस्थान की नींव रखने के लिए बीएसई के सभी संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लगभग 150 साल तक बीएसई की मशाल को आगे बढ़ाने में बीएसई के पूर्व के और वर्तमान मैनेजमेंट, डायरेक्‍टर्स, पूर्व पदाधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान को भी याद किया। मुंद्रा ने कहा कि बीएसई अपने इनोवेशन, लर्निंग और अनलर्निंग के माध्यम से दिन प्रति दिन मजबूत होने की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है।

बीएसई के एमडी और सीईओ, सुंदररमन राममूर्ति ने भारतीय कैपिटल मार्केट के साथ बीएसई के मजबूत जुड़ाव को याद किया, जिसमें लगभग 150 साल तक कॉरपोरेट्स द्वारा फंड जुटाने की सुविधा में बीएसई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका, पूंजी के लोकतंत्रीकरण में भूमिका और वाइब्रेंट सेकंडरी मार्केट का निर्माण शामिल है। राममूर्ति ने जीवंतता को प्रतिबिंबित करने वाले इस नए लोगो के बारे में बताया कि हम उपयोग किए गए रंगों और पंच भूत, प्रकृति के पांच तत्वों यानी आकाश (अंतरिक्ष), वायु, अग्नि, जल (पानी) और पृथ्वी के बीच संबंध को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। गहरा नीला रंग समुद्र और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है जो ज्ञान, अखंडता और विश्वसनीयता है, जिसे बीएसई ने 149 साल में बनाया है।

