Analysis: June में SmallCap में निवेशकों ने डाले रिकॉर्डतोड़ पैसे? आगे क्या करें?

Analysis: June में SmallCap में निवेशकों ने डाले रिकॉर्डतोड़ पैसे? आगे क्या करें?

AMFI ने एक आकड़ा जारी किया है, आंकड़ों के मुताबिक जून 2023 के दौरान स्मॉलकैप म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है। एएमएफआई के आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2023 में स्मॉलकैप इक्विटी योजनाओं में निवेश 5,472 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर था।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 11, 2023 13:51 IST
June में smallcap में निवेशकों ने डाले रिकॉर्डतोड़ पैसे
June में smallcap में निवेशकों ने डाले रिकॉर्डतोड़ पैसे

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के नए आंकड़ों के मुताबिक जून 2023 के दौरान Small Cap Mutual Funds में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है। शेयर बाजारों में लगातार तेजी के बीच बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब है। एएमएफआई के आंकड़ों से पता चलता है कि जून 2023 में स्मॉलकैप इक्विटी योजनाओं में निवेश 5,472 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर था। लगातार तीसरे महीने स्मॉलकैप फंडों में निवेश सबसे ज्यादा रहा है। इसके विपरीत, महीने के दौरान लार्जकैप योजनाओं से 2,050 करोड़ रुपये की निकासी हुई। 

जून 2023 में कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड में 8,245 करोड़ रुपये का इनफ्लो ( निवेश) देखा गया, जबकि मई 2023 में यह 2,906 करोड़ रुपये था। जून 2023 के महीने में म्यूचुअल फंड उद्योग का कुल एयूएम ( Assest Under Management) 44,39,187 करोड़ रुपये था, जबकि औसत AUM 44,82,314 करोड़ था। एएमएफआई के सीईओ NS Venkatesh ने कहा, "हम म्यूचुअल फंड में AUM की लगातार तेजी को देखकर खुश हैं, जो अब तक के उच्चतम स्तरों तक पहुंच गया है। भारत की आर्थिक कहानी सामने आ रही है, जीडीपी वृद्धि संख्या अच्छी है, मानसून अब तक अच्छा है।

शेयर बाजारों में लगातार तेजी के बीच BSE स्मॉलकैप इंडेक्स अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब है
शेयर बाजारों में लगातार तेजी के बीच BSE स्मॉलकैप इंडेक्स अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब है

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, लार्जकैप और दूसरे बी ग्रुप के शेयरों के बीच मूल्यांकन का अंतर बढ़ गया है और बाजार थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन फंड का प्रवाह शेयरों का पीछा कर रहा है। इसके अलावा, नई लिस्टिंग ज्यादातर स्मॉलकैप श्रेणी में हैं, जिससे निवेश में और बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, अब सतर्क रहने का समय है। डीएसपी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्मॉलकैप योजनाओं का एयूएम 10,000 करोड़ रुपये से अधिक और 32,000 करोड़ रुपये तक है। पिछले एक साल में इन फंडों ने 41 फीसदी तक का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
