हुंडई का एनुअल मानसून सर्विस कैंप 25 जून से हो रहा है शुरू, मिलेगा स्पेशल डिकाउंट और 70-पॉइंट व्हीकल हेल्थ चेकअप

हुंडई का एनुअल मानसून सर्विस कैंप 25 जून से हो रहा है शुरू, मिलेगा स्पेशल डिकाउंट और 70-पॉइंट व्हीकल हेल्थ चेकअप

इस पहल के तहत ग्राहकों को स्पेशल छूट, मेंटेनेंस पैकेज और 70-पॉइंट व्हीकल हेल्थ चेकअप जैसी सेवाएं मिलेंगी। यह चेकअप ब्रेक, लाइटिंग, टायर, वाइपर, बैटरी, इलेक्ट्रिकल और अंडरबॉडी जैसे अहम हिस्सों की डिटेल जांच करता है, जो बारिश के मौसम में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए बेहद जरूरी हैं।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 24, 2025 16:05 IST

Hyundai Monsoon Service Camp: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) बुधवार 25 जून से पूरे भारत में अपना एनुअल मॉनसून सर्विस कैंप शुरू करने जा रही है। यह कैंप 25 जून से 20 जुलाई 2025 तक देशभर के सभी अधिकृत हुंडई सर्विस सेंटर पर आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद मानसून में गाड़ियों की परफॉर्मेंस और सुरक्षा को बेहतर बनाना है।

हुंडई मोटर के Whole-Time Director और COO तरुण गर्ग ने कहा कि हमारा प्रयास है कि ग्राहक मानसून के दौरान भी बिना किसी चिंता के सुरक्षित और आरामदायक ड्राइव का अनुभव लें। यह सर्विस कैंप हमारे ग्राहकों की सुरक्षा और संतोष को प्राथमिकता देने की दिशा में एक और कदम है।

मॉनसून कैंप की टॉप हाइलाइट्स

  • 70-पॉइंट हेल्थ चेकअप: ब्रेक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सस्पेंशन सहित अन्य हिस्सों की जांच
     
  • 35% तक की छूट: एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज पर

15% की छूट:

  • पीरियॉडिक मेंटेनेंस सर्विस की मशीनी लेबर पर
     
  • इंटीरियर और एक्सटीरियर ब्यूटीफिकेशन
     
  • अंडरबॉडी एंटी-रस्ट कोटिंग

10% की छूट:

  • ब्रेक पैड, क्लच, सस्पेंशन जैसे वियर एंड टियर पार्ट्स
     
  • हेडलैम्प, टेल लाइट, इंडिकेटर, बल्ब, वाइपर ब्लेड
     
  • सनरूफ लुब्रिकेशन और काउल पैनल क्लीनिंग की लेबर फीस पर

Hyundai वाहन मालिक निकटतम सर्विस सेंटर जाकर इस सर्विस कैंप का लाभ उठा सकते हैं और इस मानसून सीजन को सुरक्षित और तनावमुक्त बना सकते हैं।

