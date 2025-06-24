पता करें आपके नाम पर कितने सिम हैं एक्टिव, कहीं स्कैमर तो नहीं चला रहा फर्जी नंबर?

आज के डिजिटल जमाने में मोबाइल नंबर हमारे लिए काफी जरूरी है। बैंकिंग से लेकर आधार कार्ड, डिजिलॉकर और कई सरकारी सर्विस मोबाइल नंबर से जुड़ी होती हैं। लेकिन इसी मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल स्कैमर्स (Scammers) भी कर रहे हैं।

कई बार वे आपकी चुराई हुई जानकारी से आपके नाम पर फर्जी सिम कार्ड (Fake SIM Card) निकलवा लेते हैं और आप तक इसकी खबर भी नहीं होती। आइए,जानते हैं कि आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने Sanchar Saathi Portal शुरू किया है।

क्या है संचार साथी पोर्टल? (What is Sanchar Saathi Portal)

भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने मोबाइल फ्रॉड और फर्जी कनेक्शनों की पहचान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका नाम संचार साथी (Sanchar Saathi) है। यह पोर्टल Centre for Development of Telematics (C-DoT) द्वारा बनाया गया है। इसका मकसद यूजर्स को उनके मोबाइल से जुड़ी जानकारियां देना है।

यह प्लेटफॉर्म न सिर्फ खोए हुए फोन को ट्रैक करने में मदद करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आपके आधार या किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं।

अपने नाम पर जारी सिम कार्ड की लिस्ट कैसे देखें?

अगर आपको लग रहा है कि आपके नाम पर कोई और भी सिम कार्ड यूज हो रहा है तो आप इन आसान स्टेप्स से जांच सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले sancharsaathi.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: अब “Citizen Centric Services” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: इसके बाद “Know Your Mobile Connections” पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालें।

स्टेप 5: फिर OTP वेरीफाई करें और लॉग इन करें।

अब आपके नाम से जुड़े सभी एक्टिव मोबाइल नंबर (Active Mobile Numbers) स्क्रीन पर शो होंगे।

अगर कोई अनजान नंबर दिखे तो क्या करें?

अगर लिस्ट में कोई ऐसा नंबर हो जो आपने खुद नहीं लिया है तो आप उसे “Not My Number” के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको "Not My Number" के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब कन्फर्म करके सबमिट कर दें। इसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट ID मिलेगी, जिसे बाद में ट्रैक किया जा सकता है

टेलिकॉम कंपनियां (Telecom Operators) आपके रिपोर्ट के बाद उस नंबर की दोबारा जांच करेंगी। अगर वह फर्जी पाया जाता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा।