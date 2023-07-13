scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआज से खुला पतंजलि फूड्स का OFS, रिटेल कब ले सकेंगे हिस्सा?

आज से खुला पतंजलि फूड्स का OFS, रिटेल कब ले सकेंगे हिस्सा?

ये ऑफर, बाजार में शेयर की मौजूदा कीमत के मुकाबले 18.36% का डिस्काउंट पर आया है। 13 जुलाई को 10 बजे ये शेयर 1165 रूपये पर ट्रेड कर रहा था।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 13, 2023 10:13 IST
आज से खुला पतंजलि फूड्स का OFS
आज से खुला पतंजलि फूड्स का OFS

पतंजलि फूड्स (Patanjali Foods) ने कल शाम जारी एक फाइलिंग के जरिए एक्सचेंज को बताया कि कंपनी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए अपनी 9% तक की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। ये OFS आज से खुल गया है। 

Patanjali
Patanjali

कंपनी ने इस ओएफएस में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 1,000 रुपये/ शेयर के फ्लोर प्राइस तय किया है। इसी ग्रुप की एक और कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भी कंपनी के 2,53,39,640 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी।  ये ऑफर, बाजार में शेयर की मौजूदा कीमत के मुकाबले 18.36% का डिस्काउंट पर आया है। 13 जुलाई को 10 बजे ये शेयर 1165 रूपये पर ट्रेड कर रहा था। 

advertisement

Also Read: डेल्टा कॉर्प के शेयरों में भारी गिरावट, क्या यह खरीदने का अच्छा समय है?

आज खुला ऑफर फॉर सेल सिर्फ गैर-रिटेल निवेशकों के लिए है, वही शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। 14 जुलाई को, OFS उन रिटेल निवेशकों और गैर-रिटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा। 

Also Read: Utkarsh Small Finance Bank के IPO को बंपर रिस्पॉन्स, पहले दिन ही पूरा भरा

मौजूदा समय में, पतंजलि फूड्स में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 19.18% पर मौजूद है। इसे मार्केट रेगुलेटर SEBI द्वारा तय किए गए मिनिमम शेयरहोल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए बढ़ाकर कम से कम 25% करना जरूरी होगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 13, 2023