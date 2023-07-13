आज से खुला पतंजलि फूड्स का OFS, रिटेल कब ले सकेंगे हिस्सा?

पतंजलि फूड्स (Patanjali Foods) ने कल शाम जारी एक फाइलिंग के जरिए एक्सचेंज को बताया कि कंपनी ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए अपनी 9% तक की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। ये OFS आज से खुल गया है।

कंपनी ने इस ओएफएस में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए 1,000 रुपये/ शेयर के फ्लोर प्राइस तय किया है। इसी ग्रुप की एक और कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भी कंपनी के 2,53,39,640 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी। ये ऑफर, बाजार में शेयर की मौजूदा कीमत के मुकाबले 18.36% का डिस्काउंट पर आया है। 13 जुलाई को 10 बजे ये शेयर 1165 रूपये पर ट्रेड कर रहा था।

आज खुला ऑफर फॉर सेल सिर्फ गैर-रिटेल निवेशकों के लिए है, वही शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। 14 जुलाई को, OFS उन रिटेल निवेशकों और गैर-रिटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध होगा।

मौजूदा समय में, पतंजलि फूड्स में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 19.18% पर मौजूद है। इसे मार्केट रेगुलेटर SEBI द्वारा तय किए गए मिनिमम शेयरहोल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए बढ़ाकर कम से कम 25% करना जरूरी होगा।