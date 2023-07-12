Utkarsh Small Finance Bank के IPO को बंपर रिस्पॉन्स, पहले दिन ही पूरा भरा
Utkarsh Small Finance Bank के IPO खुलते ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। इसमें रिटेल निवेशकों का हिस्सा 3.75 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ये आईपीओ 12 जुलाई को खुला और 14 जुलाई को बंद होगा।
Utkarsh Small Finance Bank का IPO लॉन्च होने के पहले दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। IPO दोपहर 12:15 बजे तक 1.10 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, इसमें रिटेल निवेशकों का हिस्सा 3.75 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ये आईपीओ 12 जुलाई को खुला था और 14 जुलाई को बंद होगा। इस इश्यू के जरिए बैंक कुल 500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
Also Read: Multibagger Stock जिसने तीन वर्षों में 650% का रिटर्न दिया
BSE सर्कुलर के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, गोल्डमैन सैक्स, एडलवाइस ट्रस्टीशिप और आदित्य बिड़ला सन लाइफ एंकर निवेशकों में शामिल हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, IPO से मिले पैसे का इस्तेमाल अपने टीयर-1 कैपिटल बेस को बढ़ाने में करेगा। इसके अलावा इश्यू से मिली राशि का इस्तेमाल IPO से जुड़े खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा।उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की प्रमोटर इकाई- उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड ने FY2010 में NBFC के तौर पर अपने कामकाज की शुरुआत की थी। इस बैंक का मुख्यालय वाराणसी में है और मुख्यतौर पर यूपी और बिहार में ये बैंक काम करता है।