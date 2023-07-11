Multibagger Stock जिसने तीन वर्षों में 650% का रिटर्न दिया

Thangamayil Jewelery शेयर उन मल्टीबैगर शेयरों में से एक हैं जिन्हें भारतीय शेयर बाजार में रिटर्न के मामले में नया इतिहास रचा है। पिछले तीन वर्षों में, यह स्मॉल-कैप ज्वेलरी स्टॉक लगभग ₹225 से बढ़कर ₹1655 के स्तर पर पहुंच गया है, इसने करीब 650% का रिटर्न दिया है। इस स्मॉल-कैप कंपनी ने 1:1 अनुपात में बोनस शेयरों की घोषणा की है और कंपनी के निदेशक मंडल ने 17 जुलाई 2023 को बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड तिथि तय की है। बोर्ड बैठक के दौरान बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, इस स्मॉल- कैप कंपनी ने ₹6 प्रति शेयर अंतिम लाभांश की भी घोषणा की। कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि आपको सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों ने आज आयोजित वार्षिक आम बैठक में 1:1 के अनुपात पर बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है और साथ ही बोनस शेयर जारी करने की रिकॉर्ड तिथि 17.07.2023 (सोमवार) तय की है।

कंपनी के बारे में जानकारी

पिछले एक महीने में, थंगमायिल ज्वैलरी शेयर की कीमत में 15% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले छह महीनों में, इस मल्टीबैगर स्टॉक में 50% की वृद्धि हुई है। YTD समय में, मल्टीबैगर ज्वेलरी स्टॉक लगभग 49% बढ़ गया है। पिछले एक साल में इस स्मॉलकैप स्टॉक में करीब 60 फीसदी का उछाल आया है। लेकिन, कोविड के बाद की वापसी में, यह स्टॉक ₹225 से बढ़कर ₹1655 के स्तर पर पहुंच गया, जिससे पिछले तीन वर्षों में लगभग 650% की वृद्धि हुई।