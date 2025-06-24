scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारवोडाफोन आइडिया के शेयर में 6% से ज्यादा की तेजी! केंद्र सरकार दे सकती है बड़ी राहत - Details

वोडाफोन आइडिया के शेयर में 6% से ज्यादा की तेजी! केंद्र सरकार दे सकती है बड़ी राहत - Details

केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया को उसके ₹84,000 करोड़ के बकाया रेगुलेटरी बकाया पर बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। पढ़िए पूरी खबर।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 12:16 IST
Vi
Vi

Vi Share Price: वोडाफोन आइडिया के शेयरों में सोमवार सुबह जोरदार तेजी देखी गई और शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर ₹6.96 प्रति शेयर पर पहुंच गया। यह उछाल ऐसे समय में आया है जब खबरें सामने आई हैं कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया को उसके ₹84,000 करोड़ के बकाया रेगुलेटरी बकाया पर बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार- जो वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयरधारक है- कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें सबसे प्रमुख प्रस्तावों में बकाया भुगतान अवधि को मौजूदा 6 साल से बढ़ाकर 20 साल करना और उस पर कंपाउंड की बजाय सिंपल ब्याज लगाना शामिल है।

इसके अलावा, एक अन्य विकल्प के तहत सरकार ₹1,000 से ₹1,500 करोड़ सालाना टोकन भुगतान के रूप में स्वीकार कर सकती है, जब तक कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) विवाद पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता।

कंपनी ने हाल ही में सरकार को चेताया था कि यदि उसे सरकार से सपोर्ट नहीं मिला, तो वह वित्त वर्ष 2026 के बाद ऑपरेशन जारी नहीं रख पाएगी और उसे दिवालिया प्रक्रिया की ओर जाना पड़ सकता है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने वोडाफोन आइडिया के स्पेक्ट्रम बकाया को इक्विटी में बदल दिया था, जिससे सरकारी हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गई थी। हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया था कि ऑपरेशनल कंट्रोल अभी भी प्रमोटरों के पास ही रहेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब और कोई बकाया इक्विटी में नहीं बदला जाएगा। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में आगाह किया था कि अगर कंपनी को FY26 तक ₹18,064 करोड़ की पूरी किश्त चुकानी पड़ी, तो उसके पास FY27 में देनदारी पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार टेलीकॉम कंपनियों की AGR बकाया माफ करने की याचिकाओं को खारिज कर चुका है। बीते एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर करीब 60% टूट चुके हैं और 2025 में अब तक 13% की गिरावट देखी गई है। ऐसे में सरकार से संभावित राहत निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 24, 2025