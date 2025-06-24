Share Market Today: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार वापसी की। खबर लिखे जाने तक सुबह 10:47 बजे तक सेंसेक्स 0.97% या 792.28 अंक की तेजी के साथ 82,689.07 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 0.98% या 243.95 अंक चढ़कर 25,215.85 अंक पर कारोबार कर रहा था।

सोमवार की गिरावट के बाद बाजार में निवेशकों का भरोसा लौटा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच अस्थायी संघर्षविराम की घोषणा की। इससे मीडिल ईस्ट में तनाव कम होने की उम्मीद जगी और बाजार ने राहत की सांस ली।

advertisement

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई और अदाणी पोर्ट्स जैसे दिग्गज शेयरों में मजबूत खरीदारी के दम पर आई।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि दोनों देशों ने 12 घंटे के संघर्षविराम पर "पूरी तरह सहमति" जताई है, जिसके बाद युद्ध को समाप्त मान लिया जाएगा। हालांकि, ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अगर इजरायल सुबह 4 बजे तक हमले रोक दे, तो ईरान भी कार्रवाई नहीं करेगा।

4.3 लाख करोड़ की कमाई

स्थिति अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है लेकिन इसके बावजूद बाजार ने शांति की संभावनाओं पर पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। इस सत्र में बीएसई का कुल बाजार पूंजीकरण 4.3 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 452.12 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछली सत्र में 447.82 लाख करोड़ रुपये था।

मेहता इक्विटीज के सीनियर वीपी (रिसर्च) प्रशांत तापसे ने कहा, "बाजार में फिलहाल तेजी का संकेत है, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से, जो मध्यपूर्व तनाव में ढील का संकेत देती है।"

बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, ऑटोमोबाइल और एनर्जी क्षेत्र की कंपनियों ने इस तेजी को लीड किया, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखी गई। विश्लेषकों ने हालांकि सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी है और वैश्विक घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखने को कहा है।