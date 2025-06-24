इंडसइंड बैंक पर अब एक और संकट, करीब 7000 करोड़ के माइक्रोफाइनेंस लोन पोर्टफोलियो पर उठे सवाल - रिपोर्ट
सूत्रों के अनुसार, बैंक ने इन लोन को पुराने माइक्रोफाइनेंस कर्जों के डिफॉल्ट को टालने के उद्देश्य से दिया था। कुछ लोन को कृषि लोन के रूप में दर्ज किया गया, जिससे उन्हें साल के अंत में ही चुकाने की आवश्यकता होती है।
IndusInd Bank News: प्राइवेट सेक्टर के अग्रणी लेंडर इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) की माइक्रोफाइनेंस लोन पोर्टफोलियो पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब ₹6,000-7,000 करोड़ के लोन अब जांच के दायरे में हैं, जिनमें कथित तौर पर गलत लोन कैटेगराइजेशन और प्रक्रिया संबंधी खामियां पाई गई हैं।
सूत्रों के अनुसार, बैंक ने इन लोन को पुराने माइक्रोफाइनेंस कर्जों के डिफॉल्ट को टालने के उद्देश्य से दिया था। कुछ लोन को कृषि लोन के रूप में दर्ज किया गया, जिससे उन्हें साल के अंत में ही चुकाने की आवश्यकता होती है। एक बैंक अधिकारी के अनुसार, "यह क्लासिक लोन रोलओवर नहीं है, लेकिन कुछ वैसा ही है।"
रिपोर्ट में बताया गया कि इस तरह के कर्जों की जांच के लिए इंडसइंड बैंक ने EY को ऑडिट के लिए नियुक्त किया है, जबकि ग्रांट थॉर्नटन फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा है। माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह ट्रेंड पिछले साल जुलाई-अगस्त तक बैंक में काफी आम थी।
हालांकि, इंडसइंड बैंक ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बैंक के प्रवक्ता ने कहा, "यह रिपोर्ट गलत, भ्रामक और अटकलों पर आधारित है। हम माइक्रोफाइनेंस के तहत केवल महिलाओं को कर्ज देते हैं, उनके पतियों को नहीं।"
बैंक ने यह भी जोर दिया कि उनके माइक्रोफाइनेंस प्रोडक्ट ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। बैंक ने कहा कि वह घर-घर जाकर छोटे कर्ज देने की नीति पर कायम है और प्रक्रिया में पाई गई किसी भी कमी को सुधारने के लिए ग्रांट थॉर्नटन की सिफारिशों का इंतजार कर रहा है।
फिलहाल, यह मामला बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं पर गहराते सवाल खड़े कर रहा है, खासकर जब बात ग्राहक डेटा और KYC की हो। एक माइक्रोफाइनेंस अधिकारी ने कहा कि कर्ज लेने वाली महिला और उसके पति की जानकारी अलग होती है, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि लोन कैसे नियमित किए गए।
IndusInd Bank Share Price
सुबह 11:47 बजे तक बैंक का शेयर बीएसई पर 0.15% या 1.25 रुपये गिरकर 839.15 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.03% या 0.25 रुपये चढ़कर 840.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था।