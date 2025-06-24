scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ाररेखा झुनझुनवाला के पसंदीदा स्टॉक में आई तेजी,सोमवार को कंपनी ने किया था बड़ा एलान

रेखा झुनझुनवाला के पसंदीदा स्टॉक में आई तेजी,सोमवार को कंपनी ने किया था बड़ा एलान

Metro Brands Share Zooms: रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल मेट्रो ब्रांड के शेयर में शानदार तेजी आई। कंपनी ने सोमवार को बाजार बंद होने के बाद बड़ा एलान किया।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 12:20 IST
Rekha Jhunjhunwala Portfolio Stock
शेयर बाजार (Stock Market) में किस दिन कौन सा शेयर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यह कोई नहीं बता सकता। लेकिन इतना जरूर है कि किसी भी कंपनी से जुड़ी बड़ी खबर का सीधा असर उसके शेयर पर जरूर पड़ता है। मंगलवार को ऐसा ही Metro Brands के शेयर के साथ हुआ। कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई। 

सुबह कंपनी के शेयर 5 फीसदी की तेजी के साथ ₹1,214.90 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

शेयर में क्यों आई तेजी? 

सोमवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद Metro Brands Limited ने बड़ी घोषणा की थी। कंपनी ने बताया कि उसने मशहूर ब्रिटिश फुटवियर ब्रांड Clarks के साथ साझेदारी की है। इस पार्टनरशिप के जरिए Clarks की भारतीय बाजार में दोबारा एंट्री हो रही है।

मेट्रो ब्रांड्स को भारत ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी क्लार्क्स के रिटेल और डिजिटल बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी मिली है। इस खबर के बाद निवेशकों ने कंपनी के शेयर में दिलचस्पी दिखाई है। 

ब्रिटिश ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की खबर के बाद मंगलवार को मेट्रो ब्रांड्स का शेयर 1214 रुपये पर ओपन हुआ, जबकि सोमवार को यह 4.46% की तेजी के साथ ₹1200.30 पर बंद हुआ था। शेयर की इस तेजी से कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर ₹32,680 करोड़ तक पहुंच गया है।

रेखा झुनझुनवाला का पसंदीदा स्टॉक

मेट्रो ब्रांड्स उस खास कंपनी में से एक है जिसमें रेखा झुनझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी है। दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में यह शेयर खास जगह रखता है।

2025 की तीसरी तिमाही में उनके पास तीन अकाउंट के जरिए कंपनी के लगभग 3.91 करोड़ शेयर थे।

शेयर ने दिया शानदार रिटर्न

पिछले पांच साल की बात करें तो Metro Brands Share ने अपने निवेशकों को लगभग 155% का रिटर्न दिया है। इस दौरान शेयर की कीमत में करीब ₹729 की बढ़ोतरी हुई है, जो इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खास बनाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
