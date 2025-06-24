scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata ग्रुप की इस कंपनी के शेयर में जारी तेजी, एक नहीं तीन ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह

Tata ग्रुप की इस कंपनी के शेयर में जारी तेजी, एक नहीं तीन ब्रोकरेज ने दी खरीदने की सलाह

Trent Share: टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर में तेजी जारी है। कई ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। आर्टिकल में स्टॉक का टारगेट प्राइस जानते हैं।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 12:07 IST
Trent Share
Trent Share

टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट लिमिटेड (Trent Limited) के शेयरों में इन दिनों जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में इसके शेयर लगातार ऊपर जा रहे हैं और अब यह शेयर पांच महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। मंगलवार को ट्रेंट का शेयर (Trent Share Price) ₹6,128.50 पर पहुंच गया। यह अप्रैल 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।

advertisement

शेयर में क्यों जारी तेजी? 

ट्रेंट लिमिटेड भारत की उन चुनिंदा कंपनियों में है जो तेजी से अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं। यह कंपनी वेस्टसाइड (Westside), जूडियो (Zudio) और स्टार बाजार (Star Bazzaar) जैसे पॉपुलर रिटेल ब्रांड्स को चलाती है। लोगों की खरीदारी की आदतों को ध्यान में रखकर कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल को ऐसा बनाया है, जिससे हर वर्ग के कस्टमर तक इसकी पहुंच बनी है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Trent Financial Performance)

हाल ही में कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 57% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। ट्रेंट का कुल रेवेन्यू ₹3,992 करोड़ रहा है। जूडियो के नए स्टोर्स खुलने और वेस्टसाइड की लगातार डिमांड से शेयरों में रफ्तार बनी हुई है। वहीं, स्टार बाजार के छोटे स्टोर फॉर्मेट ने कंपनी को किराना बाजार में भी मजबूती दी है।

हालांकि कंपनी की मार्च तिमाही में मुनाफा गिरकर ₹318 करोड़ रह गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹704 करोड़ था। यानी मुनाफा करीब 55% घटा है। इसके बावजूद कंपनी के रेवेन्यू में 29% की बढ़त हुआ। कंपनी ने निवेशकों को ₹5 प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया है।

ब्रोकरेज कंपनियों ने दी सलाह

ट्रेंट के शेयर को लेकर कई बड़ी ब्रोकरेज फर्मों ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। इन फर्मों का मानना है कि कंपनी में आगे भी दमदार ग्रोथ की संभावना है। Sharekhan ने ट्रेंट का टारगेट ₹6,781 तय किया है, जबकि Motilal Oswal ने इसे ₹6,900 तक पहुंचने लायक बताया है। वहीं, Macquarie ने ₹7,200 प्रति शेयर टारगेट दिया है।

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रेंट अगले 5 से 10 सालों में हर साल औसतन 25% की ग्रोथ हासिल कर सकती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 24, 2025