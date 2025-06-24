scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारलास्ट चांस! वेदांता के शेयर आज कर रहा Ex-Dividend ट्रेड, खाते में इस दिन तक आएंगे पैसे

लास्ट चांस! वेदांता के शेयर आज कर रहा Ex-Dividend ट्रेड, खाते में इस दिन तक आएंगे पैसे

कंपनी इस डिविडेंड के लिए ₹ 2,737 करोड़ खर्च करेगी। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपको कितनी कमाई होगी और आपके खाते में पैसे कब तक आएंगे।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 24, 2025 12:58 IST

Vedanta Dividend Record Date: अनिल अग्रावल की दिग्गज कंपनी वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। ऐसे में अगर आपको डिविडेंड से कमाई करनी है तो आज आपके पास अंतिम मौका है। अगर आज के दिन तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी। 

कंपनी इस डिविडेंड के लिए ₹ 2,737 करोड़ खर्च करेगी। चलिए जानते हैं हर शेयर पर आपको कितनी कमाई होगी और आपके खाते में पैसे कब तक आएंगे। 

Vedanta Dividend 

कंपनी के फाइलिंग के मुताबिक ये निवेशकों को हर शेयर पर 7 रुपये का अंतरिम डिविडेंड देगी। 

Vedanta Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया है कि वो नियम के मुताबिक डिविडेंड की पेमेंट देगी। इस हिसाब से AGM के 30 दिन के अंदर डिविडेंड की पेमेंट आ जानी चाहिए। कंपनी ने AGM की डेट 10 जुलाई रखी है। ऐसे में डिविडेंड 10 अगस्त 2025 तक आ सकता है।

Vedanta Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले दिसंबर 2024 में 8.50 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2024 में 20 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड और मई 2024 में कंपनी ने 11 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Vedanta Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:40 बजे तक एनएसई पर 0.88% या 3.90 रुपये चढ़कर 446.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था लेकिन बीएसई पर ये स्टॉक 0.70% या 3.15 रुपये गिरकर 446.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Vedanta Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक टूटा है और पिछले 6 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 3 प्रतिशत से अधिक टूटा है। पिछले 2 साल में शेयर 61 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 101 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 307 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
