scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारये कंपनी ग्रीन एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में रखेगी कदम, स्टॉक पर बनाए रखें नजर

ये कंपनी ग्रीन एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में रखेगी कदम, स्टॉक पर बनाए रखें नजर

IFL Enterprises ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, रीसाइक्लिंग और ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट के कांट्रैक्टिंग बिजनेस में उतरने की योजना बना रही है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 3, 2025 16:54 IST
Shares of Fedders Holdings will trade ex-split today, while Axita Cotton, IFL Enterprises, Mindteck,RITES, Solex Energy, The Phoenix Mills will trade ex-bonus today.
Shares of Fedders Holdings will trade ex-split today, while Axita Cotton, IFL Enterprises, Mindteck,RITES, Solex Energy, The Phoenix Mills will trade ex-bonus today.

IFL Enterprises अब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करता था। अब कंपनी नए और जरूरी सेक्टर में कदम रखने जा रहा है। कंपनी अब ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, रीसाइक्लिंग और ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट के कांट्रैक्टिंग बिजनेस में उतरने की योजना बना रही है।

आज कंपनी के शेयर 4 फीसदी की तेजी के साथ 1.13 रुपये प्रति शेयर पर क्लोज हुआ था। 

advertisement

कंपनी की योजना है कि भारत में तेजी से बढ़ रही ग्रीन इकोनॉमी का फायदा उठाया जाए। इसके लिए कंपनी सोलर और विंड पावर प्लांट के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से जुड़ी सर्विस देने की तैयारी में है। इससे IFL Enterprises को नए रेवेन्यू सोर्स मिलेंगे और कंपनी का बिजनेस पोर्टफोलियो और मजबूत होगा।

कंपनी ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट और रीसाइक्लिंग के सेक्टर में भी उतरने जा रही है। इस सेक्टर में कंपनी ऐसी तकनीक अपनाएगी जिससे ऑर्गेनिक कचरे को बिजली और दोबारा इस्तेमाल होने वाली चीजों में बदला जा सके। इससे ना सिर्फ कचरे की समस्या हल होगी, बल्कि कंपनी को नई कमाई का जरिया भी मिलेगा।

इस मॉडल में एक तरफ तो कंपनी प्रदूषण और लैंडफिल की समस्या को कम करेगी, दूसरी तरफ वेस्ट से एनर्जी बनाकर कमाई भी करेगी। 

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले 5 सालों में यह सेक्टर 10 से 12% की दर से ग्रो करेगा। ऐसे में IFL Enterprises की यह स्ट्रैटेजी उसे मार्केट में मजबूत स्थिति दिला सकती है। हालांकि कंपनी के बोर्ड ने साफ किया है कि इस नए बिजनेस में उतरने से पहले पूरी फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि कितना खर्च लगेगा, ऑपरेशन कैसे होंगे और इसे शुरू करने में कितना वक्त लगेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 3, 2025