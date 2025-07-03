AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आज आम लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। कोई इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो कोई फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए कर रहा है। हाल ही में अमेरिका की एक महिला ने AI की मदद से ऐसा कमाल कर दिखाया है, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर जोरों से हो रही है।

advertisement

डेलावेयर की रहने वाली 35 साल की जेनिफर एलन पेशे से रियल एस्टेट एजेंट और कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने बताया कि कमाई तो ठीक-ठाक थी, लेकिन पैसे की सही प्लानिंग न होने के कारण वे अक्सर कर्ज में फंस जाती थीं। बेटे के जन्म के बाद उनकी हालत और खराब हो गई। मेडिकल खर्च उठाने के लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का सहारा लिया और धीरे-धीरे कर्ज बढ़ता चला गया।

जेनिफर ने कहा कि वह शौक से खर्च नहीं कर रही थीं, बल्कि बस जरूरतें के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रही थी। लेकिन, धीरे-धीरे उनका क्रेडिट कार्ड बिल 23,000 डॉलर यानी लगभग 20 लाख रुपये तक पहुंच गया। अब सबसे बड़ा सवाल हैं कि वह इस कर्ज को कैसे चुकाएं?

इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने AI टूल ChatGPT की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने 30 दिन की एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई और हर दिन ChatGPT से सलाह लेकर खर्च कम करने की कोशिश करने लगीं। ChatGPT ने उन्हें बहुत आसान लेकिन कारगर कदम उठाने के लिए कहा।

AI ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने सभी बैंक अकाउंट और असेट को चेक करें। चेक करने पर उन्हें पता चला कि उनके किसी पुराने अकाउंट में $10,000 यानी करीब 8.5 लाख रुपये पड़े थे, जिनका उन्हें अंदाजा ही नहीं था।

ChatGPT की मदद से उन्होंने “पेंट्री-ओनली मील प्लान” अपनाया। इसमें उन्होंने पहले से घर में मौजूद सामान से खाना बनाना शुरू किया। इससे उनका मंथली किराना खर्च करीब ₹50,000 तक कम हो गया। इस तरह धीरे-धीरे उन्होंने अपने हर खर्च को कंट्रोल किया।

इस तरह सिर्फ एक महीने के अंदर उन्होंने करीब 10 लाख रुपये का कर्ज चुका दिया। अब वे बाकी का कर्ज भी चुकाने की प्लानिंग कर रही हैं और उसी डिसिप्लिन से आगे बढ़ रही हैं।

जेनिफर का ये एक्सपीरियंस बताता है कि AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आज की दुनिया में यह एक असली मददगार भी बन चुका है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ChatGPT जैसा टूल फाइनेंशियल लाइफ को भी बेहतर बना सकता है।