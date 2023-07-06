अब कुवारों को पेंशन देगी Haryana सरकार

केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से आम जनता के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसमें पेंशन की सुविधा दी जाती है। अब राज्य सरकार पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव कर सकती है। इसको लेकर विचार चल रही है। केंद्र के बाद में अब Haryana सरकार कुंवारों को भी पेंशन देने का प्लान बना रही है। यानी अब से कुंवारे लोगों को भी पेंशन का फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने बताया है कि इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 1.80 लाख रुपये से कम होगी, इस योजना के लागू हो जाने के बाद में राज्य के करीब 1.25 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।

इस समय पर हरियाणा में बुढ़ापा, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की सुविधा दी जाती है। चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, बता दें उन्होंने करीब 6 महीने पहले बुजुर्ग पेंशन को भी 3000 रुपये तक बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने अपने वादे को पूरा कर दिया है। आपको बता दें इस समय पर हरियाणा में पेंशनर्स को 2750 रुपये की राशि मिलती है और उम्मीद की जा रही है कि कुंवारों को भी राज्य सरकार की तरफ 2750 रुपये की पेंशन दी जा सकती है। इसके अलावा अविवाहितों के साथ ही गरीब विधुर को पेंशन देने पर विचार कर रही है।