Maharashtra में IMD ने जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के बीच कई राज्‍यों में भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संभावित भारी बारिश को देखते हुए देश के कई राज्यों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने उन इलाकों की लिस्‍ट जारी की है, जहां भारी बारिश की संभावना है। IMD ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि उड़ीसा मे भी इसके संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे है। IMD ने अपने मौसम पूर्वानुमान में अलग-अलग राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। IMD के अलर्ट को देखते हुए NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी लोगों को सावधान रहने की अपील की है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अत्‍यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं ओडिशा, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर मुसलाधार बारिश होने की संभावना है। जारी किये गये सूची के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप-हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल मे भारी बारिश की संभावना है।

जारी किये गये सूची के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश,यनम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल मे बिजली-आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना है। इन राज्‍यों और क्षेत्रों के अलग-अलग इलाकों में बिजली चमकने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरने, निचले इलाकों में जलजमाव और तात्‍कालिक बाढ़ जैसी स्थिति होने के साथ ही शहरी इलाकों में अंडरपास बंद हो जाने की संभावना है। प्रमुख शहरों में जलभराव के कारण यातायात बाधित हो सकता है, जबकि पहाड़ी समेत अन्‍य इलाकों में लैंडस्‍लाइड की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते दृश्यता(Visibility) में कमी आने की भी आशंका जताई है। बाढ़ के कारण बागवानी और खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है।