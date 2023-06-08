16,000 दिल की सर्जरी करने वाले डॉक्टर को हार्ट अटैक

scorecardresearch
Newsपरदेस16,000 दिल की सर्जरी करने वाले डॉक्टर को हार्ट अटैक

गुजरात के जामनगर के एक इकतालीस वर्षीय प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. गौरव गांधी का 6 जून को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु ने पूरे शहर में शोक की लहर पैदा कर दी। क्योंकि वह वहां के सबसे अच्छे और सबसे कम उम्र के हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक थे। डॉ गांधी ने अपने छोटे से करियर में 16,000 से अधिक दिल की सर्जरी की है।

DEV KETAN SETHIA
DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 8, 2023 11:41 IST
डॉ. गौरव गांधी का 6 जून को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
जानकारी के मुताबिक, घर पहुंचने के दो घंटे बाद डॉ. गांधी अपने बाथरूम के पास बेहोश हो गए। इसके बाद, उन्हें जीजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 45 मिनट बाद उनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि एमपी शाह मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. नंदिनी देसाई ने पुष्टि की है।

डॉ. गांधी के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं।

डॉ. गांधी को दिल का दौरा पड़ने के बारे में और जानकारी देते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि गांधी ने रात के खाने में सामान्य खाना खाया और सोने चले गए। उनके परिवार ने उनके व्यवहार में कोई परेशानी नहीं देखी और न ही उन्होंने उस रात किसी समस्या का जिक्र किया हालांकि, जब डॉ. गांधी अगले दिन नहीं उठे, तो उनके परिवार के सदस्य उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

डॉ. गांधी के परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं।
कोविड के बाद हार्ट अटैक की घटनाएं काफी बढ़ीं है। लोगों ने ट्वीटर पर डॉक्टर गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि एक युवा डॉक्टर का इस तरह से जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर लोगों को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ रहा है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 8, 2023