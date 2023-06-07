अब नहीं होगा......हैलो, मैं बजाज फाइनेंस से बोल रहा हूं....यार फोन काटो !

अगर आप भी Bajaj Finance की कॉल्स से परेशान हैं तो राहत की सांस लीजिए, क्योंकि अब कंपनी ने Twitter पर ट्रोल होने के बाद कहा है कि बजाज फाइनेंस की तरफ से की जाने वाली स्पैम कॉल्स अब नहीं आएंगी। इसके लिए बजाज फिनसर्व ऑप्ट-आउट का फीचर जल्द ही लॉन्च करने वाला है। साथ ही कस्टमर से पूछा जाएगा कि क्या आप नए प्रोडक्ट्स की जानकारी लेना चाहते हैं या नहीं।

बजाज फिनसर्व के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज (Sanjiv Bajaj) ने कहा है कि कंपनी की प्लानिंग है कि फोन कॉल्स के ज़रिए बेचे जाने वाले लोन की वैल्यू को 10 फीसदी से भी कम किया जाए। साथ ही इसको इसे ज़ीरो पर लाया जाएगा यानी कि ये कॉल्स बिल्कुल बंद कर दी जायेंगी। इसके बाद हमारी कॉल केवल सर्विस कॉल होंगी और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रमोशन केवल डिजिटल चैनल यानी सोशल मीडिया के ज़रिए किया जाएगा। वर्तमान में बजाज फाइनेंस अपना 15 फीसदी लोन टेलीमार्केटिंग और सोशल मीडिया के जरिए बेचता है। लोगों ने परेशान होकर संजीव बजाज को टैग करके कई बार शिकायत भी की थी।