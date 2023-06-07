Tingo Group को भी हिडनबर्ग का झटका, शेयर 50% टूटा, टिंगो ग्रुप को बताया स्कैम
अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद नाइजीरिया की एग्री फिनटेक कंपनी टिंगो ग्रुप के शेयरों में करीब 50% की गिरावट देखने को मिली है। यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने कंपनी और इसके फाउंडर डोजी मोंबोसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने टिंगो ग्रुप के फाइनेंशियल्स पर सवाल उठाते हुए इसे स्कैम बताया है। टिंगो ग्रुप अफ्रीका, साउथईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में ऑपरेट करता है। ये मुख्य रूप से नाइजीरिया में फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस पर केंद्रित मोबाइल टेक्नोलॉजी और पेमेंट बिजनेस ऑपरेट करती है।
रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी दावा कर रही है कि उसके मोबाइल हैंडसेट लीजिंग, कॉल और डेटा कारोबार ने पिछले साल 128 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू अर्जित किया। हिंडनबर्ग ने कहा कि कंपनी ने जो दावा किया है उस तरह का लाइसेंस टाइप जून 2023 तक मौजूद ही नहीं था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में टिंगो के फाइनेंशियल्स और बिजनेस ऑपरेशन पर सवाल उठाए गए हैं। कंपनी की फूड यूनिट टिंगो फूड्स ने खुद की कोई फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी न होने के बावजूद बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट करने का दावा किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रपोज्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट की साइट पर बिलबोर्ड को छोड़कर प्रोग्रेस के कोई संकेत नहीं थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद मंगलवार को 2.55 डॉलर से गिरकर 1.32 डॉलर पर आ गए। यानी एक ही दिन में इसके शेयरों में 48.24% की गिरावट आई है। रिपोर्ट आने के बाद टिंगों ग्रुप का मार्केट कैप 400 मिलियन डॉलर यानी करीब 3300 करोड़ रुपए पर आ गया है।