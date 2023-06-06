Mutual Fund कारोबार में उतरी बजाज, 7 फंड लॉन्च
बजाज फिनसर्व ने म्यूचुअल फंड कारोबार में उतरकर एक ताबड़तोड़ शुरुआत की है।कंपनी ने 7 म्यूचुअल फंड्स को शुरू किया है। लोन और फाइनेंसिंग के कारोबार में कई सालों से अपनी मजबूत उपस्थिति के बाद फाइनेंशियल सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फिनसर्व एक म्यूचुअल फंड हाउस के रूप में अपनी एक नई पारी शुरू करने जा रही है। 6 जून यानि आज बजाज फिनसर्व ने आज भारत की 43वीं एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के रूप में कारोबार शुरू कर दिया। फंड हाउस के रूप में बजाज फिनसर्व का लक्ष्य इक्विटी और डेट के एसेट क्लास में मौजूद रहना है।
Bajaj Finserv ने म्यूचुअल फंड कारोबार में उतरकर एक ताबड़तोड़ शुरुआत की है। कंपनी ने 7 म्यूचुअल फंड्स को शुरू किया है। लोन और फाइनेंसिंग के कारोबार में कई सालों से अपनी मजबूत उपस्थिति के बाद फाइनेंशियल सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फिनसर्व एक म्यूचुअल फंड हाउस के रूप में अपनी एक नई पारी शुरू करने जा रही है।
Also Read: BSE पर पैनी स्टॉक्स पर रहेगी अब कड़ी नज़र
6 जून यानि आज बजाज फिनसर्व ने आज भारत की 43वीं एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) के रूप में कारोबार शुरू कर दिया। फंड हाउस के रूप में बजाज फिनसर्व का लक्ष्य इक्विटी और डेट के एसेट क्लास में मौजूद रहना है। इस तरह उसकी कारोबारी रणनीति कई फंड हाउसों से काफी अलग है, जो सिर्फ इक्विटी या डेट फंड लॉन्च करने या सिर्फ पैसिव फंड्स पर ध्यान केंद्रित करने की एक अलग रणनीति के साथ आते हैं। बजाज फिनसर्व एएमसी बजाज फिनसर्व की सहायक कंपनी है, जो पुणे स्थित बजाज समूह के तहत विभिन्न प्रकार वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।
आमतौर पर ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउस के मुख्यालय देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले Mumbai में ही स्थित हैं, वहीं बजाज फिनसर्व एएमसी पुणे में मुख्यालय वाला पहला फंड हाउस भी होगा। हालांकि कुछ नए जमाने के फंड हाउस Bangalore में भी आ रहे हैं। एक फंड हाउस के रूप में बजाज फिनसर्व एएमसी म्यूचुअल फंडों के साथ अपना आगाज कर रही है, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से इसे सात योजनाओं को लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है, इनमें से तीन डेट स्कीमें हैं, जिनमें एक लिक्विड फंड, एक ओवरनाइट फंड और एक मनी मार्केट फंड शामिल है।
Also Read: कैसे मिलता है IRCTC का 35 पैसे इंश्योरेंस? क्यों नहीं लेते यात्री इंश्योरेंस