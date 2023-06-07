भारत सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके अनुसार खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने इस फैसले के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा करने का वादा किया है। साथ ही, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के रिवाइवल प्लान को भी मंजूरी दी गई है। खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी के माध्यम से सरकार ने किसानों की मदद करने का प्रयास किया है। इस फैसले के अनुसार, धान की MSP में की बढ़ोतरी की गई है, इसके साथ ही, अनाजों की MSP में भी बढ़ोतरी की गई है।

advertisement

Also Read: Saudi Arab ने भारत को दिया झटका! भारत पर क्या होगा असर?

अब गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का की MSP यह फैसला किसानों को आय की सुरक्षा और बेहतरीन किसानों के लिए उद्यम को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी कर दी है, इसमें धान समेत दाल, मक्का शामिल है। दाल (मूंग) की MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, अब ये 7755 रुपये से बढ़ाकर 8558 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। अब तुअर दाल का MSP 7,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, उड़द दाल की MSP में 350 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोती को मंजूरी दी गई है, ये अब बढ़कर 6950 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, मक्के की MSP 128 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने और धान की MSP 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी मिली है।

भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके अनुसार खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी की गई है

मक्के की MSP में 128 रुपए की बढ़ोतरी की है, इसके अलावा ग्रेड A धान की MSP में 143 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, सामान्य धान की MSP में 143 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के रिवाइवल प्लान को हरी झंडी दी गई है। यह फैसला देश के यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे उन्हें बेहतरीन और सस्ते मोबाइल सर्विसेज की सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल के रिवाइवल प्लान के तहत, सरकार ने राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण इलाकों में भी तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। BSNL के तीसरे रिवाइवल प्लान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसके तहत 89050 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, इसमें BSNL के लिए 4G/5G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाएगा, BSNL के लिए ऑथराइज्ड पूंजी को 1.5 लाख करोड़ से 2.1 लाख करोड़ बढ़ाया जाएगा, केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal ने कहा कि BSNL अभी देश के कुछ हिस्सों में 4G सेवाएं दे रही है, बहुत जल्द ही इसका विस्तार पूरे देश में हो जाएगा।

advertisement

BSNL के लिए ऑथराइज्ड पूंजी को 1.5 लाख करोड़ से 2.1 लाख करोड़ बढ़ाया जाएगा

कैबिनेट से गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी को 28.5 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, Huda City Centre से Cyber City तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी के बाद 5453 करोड़ रुपये की लागत से 4 साल में इसे पूरा किया जाएगा।