Karnataka में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी को झटका

Karnataka में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। 224 सीटों में से कांग्रेस ने 136 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल की जबकि बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने जीत की बधाई दी और कहा कि कर्नाटक में मुहब्बत की दुकान खुल गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है।

जेडीएस को कोई सफलता नहीं मिली और वो 19 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी सरकार के कई मंत्री भी अपनी सीटें हार गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपनी पदयात्रा की थी इसका फायदा पार्टी को मिला है। कांग्रेस को 35 साल बाद 135 से ज्यादा सीटें मिली है और साथ ही राज्य में सरकार रिपीट ना होने का रिकार्ड भी बना रहा है। बीजेपी के 12 मंत्री अपनी सीटें हार गए।

Rahul Gandhi ने जीत की बधाई दी और कहा कि कर्नाटक में मुहब्बत की दुकान खुल गई है

बीजेपी से कांग्रेस में गए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार भी चुनाव हार गए। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ गारंटियों का वादा किया था।कांग्रेस ने कहा कि वो पहली कैबिनेट बैठक के बाद अपनी पांच गारंटी को पूरा कर देगी। हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद कर्नाटक में जीत के साथ कांग्रेस के अंदर जान फूंक दी है।

