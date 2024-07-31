scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसBank of Japan ने बढ़ाई ब्याज दरें: 14 साल बाद ऐतिहासिक निर्णय

Bank of Japan ने बढ़ाई ब्याज दरें: 14 साल बाद ऐतिहासिक निर्णय

जापान के केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ जापान (BOJ), ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण पॉलिसी निर्णय लेते हुए अपने ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की है

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
New Delhi ,UPDATED: Jul 31, 2024 13:11 IST
Bank of Japan ने बढ़ाई ब्याज दरें
Bank of Japan ने बढ़ाई ब्याज दरें

जापान के केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ जापान (BOJ), ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण पॉलिसी निर्णय लेते हुए अपने ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की है। यह कदम लगभग 14 सालों के बाद लिया गया है और वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल मचा दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय का व्यापक प्रभाव महसूस किया जा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

advertisement

ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान

बैंक ऑफ जापान ने अपने प्रमुख पॉलिसी रेट को 0.25% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जापान की मुद्रा, येन, की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट को रोकने के प्रयास में लिया गया है। पिछले कई वर्षों से, जापान की अर्थव्यवस्था मंदी और निम्न मुद्रास्फीति से जूझ रही थी। अब, इस निर्णय के साथ, बैंक ऑफ जापान ने आर्थिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 

Also Read: SEBI Chief ने Paytm और F&O को लेकर ये क्या कह दिया ?

येन में उछाल और डॉलर की प्रतिक्रिया

ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा के साथ ही येन की कीमत में एक तेज उछाल देखा गया। येन की अचानक वृद्धि ने वैश्विक मुद्रा बाजार में हलचल मचा दी। इससे पहले कि दरों में वृद्धि की औपचारिक घोषणा होती, येन की कीमतों में तेजी आई थी। हालांकि, जैसे ही निर्णय की औपचारिक घोषणा हुई, अमेरिकी डॉलर ने कुछ हद तक रिकवरी की, जिससे डॉलर की स्थिति में स्थिरता आई। 

Also Watch:  ITR Filing: YouTube कमाई पर टैक्स - गलती से न गवाएं अपनी मेहनत की कमाई!

14 साल बाद बदलाव का महत्व

पिछले 14 वर्षों में, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों को स्थिर रखा था, जिसका मुख्य कारण जापान की लगातार आर्थिक कमजोरी और निम्न मुद्रास्फीति था। अब, ब्याज दरों में वृद्धि का निर्णय एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन का संकेत है। यह कदम जापान की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है और भविष्य में आर्थिक स्थिरता की उम्मीद को बढ़ाता है।

भविष्य की दिशा

ब्याज दरों में इस वृद्धि के संभावित प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। यह निर्णय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। वैश्विक निवेशकों और व्यापारियों को इस नीति के बदलते रुख के प्रति सतर्क रहना होगा। बैंक ऑफ जापान का यह कदम यह संकेत देता है कि जापान अब आर्थिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।  इस निर्णय का प्रभाव न केवल जापान की आर्थिक नीति पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर भी इसका असर हो सकता है। निवेशकों और अर्थशास्त्रियों को इस नीति पर ध्यानपूर्वक नजर रखनी होगी ताकि वे सही समय पर अपने निर्णय ले सकें। बैंक ऑफ जापान का यह ऐतिहासिक निर्णय वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, जो आने वाले दिनों में जापान की आर्थिक स्थिति को आकार देने में भूमिका निभा सकता है।

advertisement

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 31, 2024