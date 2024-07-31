scorecardresearch
SEBI Chief ने Paytm और F&O को लेकर ये क्या कह दिया ?

Buch ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया: systemic contamination के जोखिम के कारण individual intermediaries को KYC संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि Paytm Payments Bank के सामने आने वाले मुद्दों से पता चलता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 31, 2024 12:23 IST
Madhabi Puri Buch
Madhabi Puri Buch

SEBI की Chief Madhabi Puri Buch ने फाइनेंशियल सिस्टम की अखंडता को बनाए रखने के लिए नियामक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए बाजारों में "पेटीएम जैसा संदूषण" के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। Financial Ecosystem System में KYC (Know Your Customer) प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत करने के बारे में चिंताओं के जवाब में, Buch ने वर्तमान KYC Registration Agency (KRA) सिस्टम की मजबूती पर जोर दिया है। सेबी द्वारा विनियमित यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि एक बार KRA द्वारा KYC मान्य हो जाने के बाद, capital market में इस प्रक्रिया को दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

KYC 

Buch ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया: systemic contamination के जोखिम के कारण individual intermediaries को KYC संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जैसा कि Paytm Payments Bank के सामने आने वाले मुद्दों से पता चलता है।

KYC सिस्टम

31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC सिस्टम में अनियमितताओं सहित कई खामियों के कारण Paytm Payments Bank पर प्रतिबंध लगा दिया था। व्यक्तिगत संस्थाओं को KYC जिम्मेदारियां सौंपने से सेबी का इनकार इसी तरह के मुद्दों को वित्तीय प्रणाली में फैलने से रोकने की इच्छा से उपजा है। “अगर हमने KRA के बिना Paytm को अपने सिस्टम में अनुमति दी, तो यह पूरे सिस्टम को दूषित कर देगा। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते,'' Buch ने National Stock Exchange के एक कार्यक्रम में कहा था। उन्होंने लेनदेन को मान्य करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने में KRA के महत्व पर जोर दिया।

F&O

Buch ने वायदा और विकल्प (F&O) खंड में परिवारों को होने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पर भी प्रकाश डाला जिसमें 60,000 करोड़ रुपये तक के वार्षिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि यह केवल एक सूक्ष्म स्तर की चिंता नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए संभावित प्रभाव वाला एक मैक्रो-लेवल का मुद्दा है। “अगर सालाना 50,000-60,000 करोड़ रुपये F&O में घाटे में जा रहे हैं जबकि इसे अगले IPO दौर में, शायद mutual fund में, अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए उत्पादक रूप से तैनात किया जाना चाहिए था, तो यह एक मैक्रो मुद्दा क्यों नहीं है?” उन्होंने मुंबई में NSE कार्यक्रम में अपनी चिंताओं को दोहराते हुए पूछा। SEBI ने बाजार में स्थिरता बढ़ाने और छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव पर सख्त नियमों का प्रस्ताव दिया है। Moneycontrol द्वारा पहली बार रिपोर्ट किए गए एक हालिया परामर्श पत्र में इन प्रस्तावित उपायों की रूपरेखा दी गई है। यह कदम SEBI के एक अध्ययन के बाद उठाया गया है जिसमें पता चला है कि F&O सेगमेंट में 90% ट्रेडों के परिणामस्वरूप नुकसान होता है। नियामक इस तरह के व्यापक नुकसान को रोकने और बाजार के अधिक कुशलता से काम करने को सुनिश्चित करने के लिए बदलावों पर जोर दे रहा है।

Index ऑप्शंस

Index ऑप्शंस में टर्नओवर नाटकीय रूप से 2018 में 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 140 लाख करोड़ रुपये हो गया है और इसी अवधि के दौरान कुल डेरिवेटिव टर्नओवर 210 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 500 लाख करोड़ रुपये हो गया है। व्यक्तिगत निवेशकों की भागीदारी भी 2% से बढ़कर 41% हो गई है। हालाँकि, हाल ही में SEBI के एक अध्ययन में पाया गया कि इक्विटी कैश सेगमेंट में 70% से अधिक व्यक्तिगत निवेशकों को FY23 में घाटा हुआ।

निवेशकों की सुरक्षा 

निवेशकों की सुरक्षा के लिए, SEBI बड़े ब्रोकरों को द्वितीयक बाजार में Blocked Amount द्वारा समर्थित एप्लिकेशन (ASBA) सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। यह मैकेनिज्म प्राथमिक बाज़ार में पहले से ही सफल है, निवेशकों को अपने बैंक खातों में धनराशि को ब्लॉक करने की अनुमति देता है, जो केवल व्यापार की पुष्टि पर डेबिट किया जाता है। इससे निवेशकों को संभावित रूप से 2,800 करोड़ रुपये का फायदा हो सकता है

Jul 31, 2024