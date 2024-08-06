Bangladesh के President ने देश में विरोध प्रदर्शन के बीच जेल में बंद Ex PM Khaleda Zia को रिहा करने का आदेश दिया

Bangladesh में हाल के राजनीतिक संकट के बीच, President Mohammed Shahabuddin ने Ex Prime Minister और Opposition Leader Khaleda Zia की रिहाई का आदेश दिया है। यह आदेश उस समय आया जब उनके प्रतिद्वंद्वी Sheikh Hasina ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। हसीना, जो 76 वर्ष की हैं, ने अपने खिलाफ चल रहे बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के बीच यह कदम उठाया।

advertisement

Also Read: Bangladesh की प्रधानमंत्री Sheikh Hasina ने दिया इस्तीफा

Khaleda Zia की रिहाई

खालिदा ज़िया, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नेता हैं, 78 वर्ष की हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति खराब है। उन्हें 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सजा सुनाई गई थी और वे अस्पताल में भर्ती हैं। राष्ट्रपति शाहबुद्दीन के प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि "राष्ट्रपति ने खालिदा ज़िया की तत्काल रिहाई का निर्णय लिया।" यह निर्णय विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ एक बैठक के दौरान लिया गया था।

इस बैठक में सेना के प्रमुख जनरल वाकर-उज़-ज़मान, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख, और विभिन्न विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल थे। बयान में यह भी कहा गया कि "बैठक ने सभी उन लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया है जो छात्र प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए थे।”

Sheikh Hasina का इस्तीफा

शेख हसीना के इस्तीफे के बाद, बांग्लादेश की सेना ने यह घोषणा की कि मंगलवार को सुबह के समय कर्फ्यू हटाया जाएगा। सेना ने कहा कि "कार्यालय, कारखाने, स्कूल और कॉलेज मंगलवार सुबह 6 बजे से खुलेंगे।"

हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने सोमवार को कहा कि उनकी मां अब राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि हसीना अपने परिवार के दबाव में देश छोड़कर गईं। जॉय ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि उनकी मां, जो बांग्लादेश की 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहीं, इस बात से बहुत निराश हैं कि उनके प्रयासों के बावजूद एक अल्पसंख्यक उनके खिलाफ खड़ा हो गया।

हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला

रविवार को हसीना के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। पिछले कुछ हफ्तों में, पुलिस और मुख्य रूप से छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष में 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। हाल के दो हफ्तों में कम से कम 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों के लिए एक विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व सैनिकों के रिश्तेदारों के लिए 30% नौकरियां आरक्षित करती है।

advertisement

भविष्य की चुनौतियाँ

बांग्लादेश की सेना को अब एक अंतरिम सरकार स्थापित करने और प्रदर्शनों के दौरान हुई हत्याओं की जांच करने की चुनौती का सामना करना है। जनरल वाकर ने कहा, "मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम हर हत्या और अन्याय के लिए न्याय प्रदान करेंगे।"

UN के विशेष रिपोर्टर आइरीन खान ने कहा कि सेना के सामने "एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है" और उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह संक्रमण शांतिपूर्ण तरीके से होगा।

बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट ने देश के भविष्य को लेकर कई सवाल उठाए हैं। खालिदा ज़िया की रिहाई और हसीना का इस्तीफा, दोनों घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अब यह देखना होगा कि अंतरिम सरकार कैसे कार्य करती है और क्या यह देश में स्थिरता ला पाएगी।