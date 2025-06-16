scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsट्रेंडिंगस्विमिंग पूल को हिंदी में क्या कहते हैं? जवाब पता है?

स्विमिंग पूल को हिंदी में क्या कहते हैं? जवाब पता है?

भारत में “स्विमिंग पूल” शब्द, आम बोलचाल से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा की इसे हिंदी में क्या बोलते हैं?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 16, 2025 12:07 IST

Swimming Pool in Hindi: कभी-कभी अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द होता है जिसकी हिंदी क्या होती है यह हम कभी सोचते ही नहीं। एक ऐसा ही शब्द है “स्विमिंग पूल” (Swimming Pool) जिसे हम और आप सामान्य तौर पर हिंदी और इंग्लिश में स्विमिंग पूल ही बोलते हैं।

भारत में “स्विमिंग पूल” शब्द, आम बोलचाल से लेकर सरकारी दस्तावेजों तक इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा की इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? या फिर क्या इसका कोई हिंदी में नाम भी है की नहीं? चलिए इसका जवाब जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्विमिंग पूल को हिंदी में क्या बोलते हैं?

हिंदी शब्दकोशों के अनुसार, “स्विमिंग पूल” के लिए “तरणताल” या “जलकुंड” शब्द उपलब्ध हैं। “तरण” का अर्थ होता है तैरना और “ताल” यानी जलाशय। इसी प्रकार, “जलकुंड” का शाब्दिक अर्थ है पानी का छोटा तालाब या कुंड। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन शब्दों का प्रयोग न तो आम बोलचाल में होता है और न ही स्कूलों, पार्कों या होटलों की भाषा में।

दरअसल ये हिंदी शब्द आम बोलचाल में बोलने में थोड़े कठिन है इसलिए इन उपयोग नहीं होता है या फिर कम होता है। कुछ-कुछ राज्य बोर्ड की बुक में “तरणताल” शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल विज्ञापनों में पूरी तरह “स्विमिंग पूल” शब्द ही देखने को मिलता है। होटल बुकिंग साइट्स से लेकर रियल एस्टेट कंपनियों तक सभी इसी अंग्रेजी शब्द का ही प्रयोग करते हैं।

भाषा विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदी में विदेशी शब्दों का इस्तेमाल भाषा के विकास का संकेत है, न कि पतन का। फिर भी यह जरूरी है कि मूल शब्दों की पहचान बनी रहे।

अगर आप फिल्मों या टीवी सीरियल की बात करें तो वहां भी स्विमिंग पूल ही बोला जाता है। यहां तक कि सरकारी भवनों या खेल परिसरों में लगे बोर्डों पर भी “स्विमिंग पूल” लिखा होता है, “तरणताल” नहीं। यह दर्शाता है कि भाषा में सुविधा और पहचान का पहलू उपयोग से अधिक प्रभावशाली हो गया है। यही कारण है कि युवा पीढ़ी को “तरणताल” शब्द शायद ही पता हो।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 16, 2025