Personal Loan: जब आपको तुरंत पैसों की जरूरत होती है तो ऐसे में पर्सनल लोन (Personal Loan) आपके लिए अच्चा ऑप्शन हो सकता है।

बैंक केवल आपके पर्सनल लोन के आवेदन के आधार पर लोन नहीं देते हैं। वो आपके इनकम, रोजगार की स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करते हैं। क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर पर्सनल लोन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कम क्रेडिट स्कोर बैंकों को यह संकेत देते हैं कि आवेदनकर्ता डिफॉल्ट कर सकता है। जिससे आपके लोन मिलने की संभावना कम हो जाती है।

अब ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या खराब सिबिल स्कोर पर छोटा पर्सनल लोन मिल सकता है या नहीं? चलिए डिटेल में जानते हैं।

क्या होता है क्रेडिट स्कोर?

सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर एक संख्या है जो आपकी लोन योग्यता को दर्शाता है। इसकी गणना आपके क्रेडिट इतिहास, लोन की पेमेंट, क्रेडिट कार्ड के उपयोग और अन्य वित्तीय लेनदेन के आधार पर की जाती है।

यह 300 से 900 तक के बीच होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर 650 से कम है, तो आपके लिए लोन मिलना मुश्किल हो सकता है।

क्या आप खराब क्रेडिट स्कोर के साथ छोटा पर्सनल लोन लें सकते हैं?

इसका जवाब है हां, आप खराब क्रेडिट स्कोर के साथ छोटा पर्सनल लोन लें सकते हैं। कई लोन देने वाले संगठन, खास तौर पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC), फिनटेक कंपनियां और प्राइवेट बैंक खराब क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को पर्सनल लोन देते हैं।

छोटा लोन मतलब कितने रुपये का लोन?

अगर आप 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच के छोटे लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो लोन मिलना अक्सर आसान होता है। अगर आप खराब क्रेडिट स्कोर के साथ पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसके लिए, लोन देने वाले संस्थान आपकी आय के स्रोत की जांच कर सकती है और जांच सकते हैं कि क्या आप लोन चुकाने के योग्य हैं या नहीं।

स्थिर आय से बैंक को यह भरोसा मिलता है कि उन्हें अपना क्रेडिट पैसा खोने का जोखिम कम है। लेकिन बैंक उच्च CIBIL स्कोर वाले लोगों की तुलना में कम क्रेडिट स्कोर वाले लोगों से अधिक ब्याज दर वसूल सकते हैं।