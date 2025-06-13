Safest Seat in Flight: हाल ही में एयर इंडिया की एक फ्लाइट में हुई दुर्घटना के बाद यह सवाल फिर चर्चा में है कि विमान में सबसे सुरक्षित सीट कौन सी है? अहमदाबाद में हालिया दुर्घटना में केवल एक ही यात्री जीवित बचा, जो 11A सीट पर था - यह एयर इंडिया की ड्रीमलाइनर में एक विंडो सीट है जो आपातकालीन निकास के पास है। तो क्या 11A सीट सबसे सुरक्षित सीट है या फिर सबसे सुरक्षित सीट जैसा कुछ होता ही नहीं है? चलिए डिटेल में जानते हैं।

फ्लाइट में सबसे सुरक्षित सीट कौन सी है यह जानने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों और पुराने विमान हादसों का जानना जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर इस सवाल का जवाब मिल सकता है।

सबसे सुरक्षित सीट कौन सी?

ध्यान के सबसे सुरक्षित सीट या फिर फ्लाइट को कोई खास सीट सुरक्षित नहीं होती है। यह आर्टिकल इस आधार पर लिखा गया है कि फ्लाइट के कौन से हिस्से में बैठने से जान बचने की संभावना सबसे अधिक होती है।

सुरक्षा विशेषज्ञों और पुराने विमान हादसों के आधार पर, विमान के पिछले हिस्से की मध्य सीट, खासकर जब वह आपातकालीन निकास द्वार के पास हो, सबसे सुरक्षित मानी जाती है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक विमान के पिछले एक-तिहाई हिस्से में मृत्यु दर केवल 32% पाई गई, जबकि मध्य हिस्से में यह 39% और सामने के हिस्से में 38% रही। इससे यह संकेत मिलता है कि पिछली सीटों पर बैठने वालों के बचने की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है।

विशेष रूप से सुरक्षित मानी जाने वाली सीट है: पिछला हिस्सा, मध्य रो, और निकास द्वार के करीब की सीट। इन सीटों से न केवल प्रभाव के समय सुरक्षा मिलती है, बल्कि आपात स्थिति में तेजी से बाहर निकलने की सुविधा भी होती है।

अहमदाबाद में हालिया दुर्घटना में केवल एक ही यात्री जीवित बचा, जो 11A सीट पर था - यह ड्रीमलाइनर में एक विंडो सीट है जो आपातकालीन निकास के पास है। यह उदाहरण इस सिद्धांत को बल देता है कि निकास द्वार के निकट की सीटें ज़्यादा सुरक्षित हो सकती हैं।

इसके अलावा, मध्य सीटों को आमतौर पर गलियारे (aisle) या खिड़की की सीटों की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि टक्कर या गिरते सामान से इन पर कम असर पड़ता है।