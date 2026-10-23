Top 5 Stories: महिला उद्यमियों पर गडकरी का बयान, गिरते बाजार में निवेश की रणनीति, पेट्रोल-डीजल के दाम पर संकट समेत पढ़ें पांच बड़ी खबरें

1. स्पेस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, भारतीय महिला उद्यमी बदल रहीं देश की तस्वीर: नितिन गडकरी

भारत की महिला उद्यमी तमाम चुनौतियों के बावजूद कारोबार की दुनिया में नई पहचान बना रही हैं। मुंबई में आयोजित बिजनेस टुडे के Most Powerful Women कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महिलाओं की सफलता और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका पर बड़ी बात कही। जानिए क्या बोले नितिन गडकरी।

advertisement

2. Most Powerful Women: सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से नहीं बनेगा भारत ग्लोबल लीडर, महिला दिग्गजों ने बताई वजह

भारत को दुनिया की बड़ी औद्योगिक ताकत बनाने के लिए क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग काफी है? बिजनेस टुडे के Most Powerful Women 2026 कार्यक्रम में EV और डिफेंस सेक्टर की महिला दिग्गजों ने भारत की अगली ग्रोथ को लेकर अहम बातें कहीं। जानिए भारतीय कंपनियों के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं।

3. शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच निवेशक क्या करें? SIP जारी रखें, रोकें या FD में लगाएं पैसा?

शेयर बाजार में गिरावट के बीच निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या करना चाहिए। क्या इस दौरान म्यूचुअल फंड की SIP जारी रखना समझदारी है या पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाना बेहतर रहेगा? जानिए, बाजार की मौजूदा उठापटक में निवेश की सही रणनीति क्या हो सकती है।

4. कच्चा तेल पहुंचाना हुआ 7 गुना महंगा, क्या भारत में बढ़ने वाले हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

दुनियाभर में कच्चे तेल की सप्लाई सुधर रही है, लेकिन भारत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। तेल की ढुलाई का खर्च तेजी से बढ़ने से कंपनियों पर दबाव है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल महंगे होंगे या आम लोगों को राहत मिलेगी? समझिए पूरा मामला।

5. Most Powerful Women: ओलंपिक क्वालिफायर में मिली निराशा से लेकर टीम की ताकत तक, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने खोले राज

Business Today के Most Powerful Women 2026 कार्यक्रम में हॉकी खिलाड़ी नवनीत कौर, सलीमा टेटे और कबड्डी खिलाड़ी पुष्पा ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की। मैदान पर मिली हार से लेकर परिवार के सहयोग तक, खिलाड़ियों ने कई दिलचस्प खुलासे किए। जानिए उनके सफर की खास बातें।