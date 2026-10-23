स्पेस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स तक, भारतीय महिला उद्यमी बदल रहीं देश की तस्वीर: नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय महिला उद्यमियों की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं तमाम चुनौतियों के बावजूद कारोबार की दुनिया में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में महिला उद्यमियों का योगदान लगातार बढ़ रहा है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी महिलाओं की अहम भूमिका है।

advertisement

महिला उद्यमियों को लेकर क्या बोले नितिन गडकरी?

मुंबई में आयोजित बिजनेस टुडे के मोस्ट पावरफुल वुमेन (Most Powerful Women) कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय महिलाएं आज कारोबार के लगभग हर बड़े क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं।

उन्होंने कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और विश्व गुरु बनने का सपना पूरा करने के लिए उद्यमियों का विकास बेहद जरूरी है। इस लक्ष्य को हासिल करने में महिला उद्यमियों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है।

विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी?

नितिन गडकरी ने देश के आर्थिक विकास में टेक्नोलॉजी की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सही सोच और सही टेक्नोलॉजी का होना बेहद जरूरी है।

उनके मुताबिक, उचित विजन के साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल देश को विकास की दिशा में आगे ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमी भी देश की इस विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

स्पेस से इलेक्ट्रॉनिक्स तक महिलाओं का दबदबा

नितिन गडकरी ने कहा कि आज भारतीय महिलाएं स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तक अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में भी उनका बड़ा योगदान है।

उन्होंने कहा कि इन महिलाओं की सफलता की कहानियों को दर्ज किया जाना चाहिए, ताकि उनके संघर्ष और उपलब्धियों को सामने लाया जा सके।

नितिन गडकरी ने भारत के बदलते कारोबारी माहौल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले देश का ध्यान मुख्य रूप से घरेलू बाजार पर रहता था, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का निर्यात बढ़ रहा है।

चुनौतियों के बावजूद हार नहीं मानने की सलाह

कारोबार में आने वाली मुश्किलों पर बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि बिजनेस में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इनसे घबराकर कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रेरणा और प्रोत्साहन किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारतीय महिला उद्यमियों ने कई बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है।

advertisement

नितिन गडकरी ने कहा, 'इन महिलाओं ने कड़ी चुनौतियों के बीच शानदार प्रदर्शन किया है।' उन्होंने महिला उद्यमियों के जज्बे और मेहनत की सराहना की।

महिला लीडर्स को किया सम्मानित

बिजनेस टुडे के मोस्ट पावरफुल वुमेन कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिला लीडर्स को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।

कार्यक्रम में उन्होंने देश के विकास में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए उनकी सफलता, नेतृत्व क्षमता और मुश्किल परिस्थितियों में आगे बढ़ने के जज्बे की तारीफ की।