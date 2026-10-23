Most Powerful Women: 'विरासत से भरोसा मिलता है, ग्राहकों की पसंद नहीं' Godrej की नायरिका होलकर ने दिया बड़ा बयान

Business Today Most Powerful Women Awards 2026 में गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नायरिका होलकर ने कंपनी के भविष्य और विस्तार की योजनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि पुरानी विरासत ग्राहकों का भरोसा तो दिला सकती है, लेकिन उनकी पहली पसंद बने रहने के लिए हर पीढ़ी को खुद को नए सिरे से साबित करना होगा।

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129 साल पुरानी कंपनी कैसे बनाए रखेगी अपनी पहचान?

गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नायरिका होलकर का मानना है कि किसी कंपनी का पुराना इतिहास ही उसकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकता। बदलते बाजार, नई टेक्नोलॉजी और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से कारोबार में बदलाव करना जरूरी है।

मुंबई में आयोजित बिजनेस टुडे मोस्ट पावरफुल वुमेन अवॉर्ड्स 2026 के दौरान 'Reinventing a Legacy' विषय पर चर्चा में उन्होंने कंपनी की आगे की रणनीति बताई।

नायरिका होलकर ने कहा कि गोदरेज ने ताले बनाने के कारोबार से शुरुआत की थी। आज कंपनी फर्नीचर, सिक्योरिटी और एयरोस्पेस जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही है। यह बदलाव हर पीढ़ी की नई सोच और कारोबारी फैसलों से संभव हुआ है।

विरासत से मिलता है भरोसा, लेकिन ग्राहकों की पसंद बनना अलग चुनौती

नायरिका होलकर ने कहा, 'विरासत आपको भरोसा और विश्वास दिला सकती है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि ग्राहक आपको ही पसंद करेंगे।'

उनके मुताबिक, हर पीढ़ी को बाजार में अपनी अहमियत साबित करनी पड़ती है। इसके लिए कंपनी के भीतर नई सोच, प्रयोग करने और बदलती जरूरतों के मुताबिक फैसले लेने की संस्कृति जरूरी है।

AC और बैटरी स्टोरेज में दिख रहे बड़े मौके

गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप आने वाले वर्षों में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज और बैटरी एनर्जी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाश रहा है।

नायरिका होलकर के मुताबिक, भारत में एयर कंडीशनर की पहुंच अभी सिंगल डिजिट में है। दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी के कारण AC अब केवल आराम की चीज नहीं, बल्कि कामकाज की उत्पादकता बढ़ाने वाला जरूरी उपकरण बनता जा रहा है।

उन्होंने बताया कि कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाने पर जोर दे रही है, जिनमें बिजली की खपत कम हो और कार्बन फुटप्रिंट भी सीमित रहे।

एयरोस्पेस सेक्टर से भी बड़ी उम्मीदें

नायरिका होलकर ने एयरोस्पेस को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कारोबारी अवसर बताया। उनके मुताबिक, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विस्तार और विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बढ़ती दिलचस्पी से नए मौके बन रहे हैं।

प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए एयरोस्पेस सेक्टर खुलने से भी इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं।

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फर्नीचर और डिजिटल लॉक्स पर भी नजर

कंपनी अपने मौजूदा कारोबार का विस्तार भी करना चाहती है। होलकर के मुताबिक, भारत का करीब 70 फीसदी फर्नीचर बाजार अभी असंगठित है। ऐसे में संगठित कंपनियों के लिए आगे बढ़ने की गुंजाइश है।

इसके अलावा डिजिटल लॉक्स और सेफ जैसे प्रोडक्ट भी कारोबार बढ़ाने के नए अवसर दे सकते हैं।

नए प्रयोग जरूरी, लेकिन कब रुकना है यह भी समझना होगा

नायरिका होलकर ने कहा कि बड़े कारोबारी फैसलों के साथ जवाबदेही भी जरूरी है। कंपनियों को अपनी धारणाओं को परखना चाहिए और अगर कोई योजना उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो उसे रोकने का फैसला भी लेना आना चाहिए।

उनके मुताबिक, तेजी से सीखना, प्रयोग करना और जरूरत पड़ने पर रणनीति बदलना ही कारोबार को लंबे समय तक प्रासंगिक बनाए रख सकता है।