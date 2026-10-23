Most Powerful Women: पुराने कारोबार को नई ऊंचाई पर कैसे पहुंचाएं? महिला दिग्गजों ने बताया सीक्रेट

Business Today के Most Powerful Women कार्यक्रम में Berger Paints India, Taj GVK Hotels & Resorts और Balrampur Chini Mills की महिला लीडर्स ने कारोबार में बदलाव, नई संभावनाओं और जोखिम से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि पुराने कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

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किसी पुराने और सफल कारोबार को आगे बढ़ाते हुए उसकी पहचान बनाए रखना आसान नहीं होता। बदलती टेक्नोलॉजी, ग्राहकों की नई जरूरतें और बाजार में बढ़ते जोखिम कंपनियों के सामने कई चुनौतियां खड़ी करते हैं। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को मुंबई में आयोजित Business Today के Most Powerful Women कार्यक्रम में तीन महिला बिजनेस लीडर्स ने अपने अनुभव साझा किए।

'Tradition Meets Tomorrow' सेशन में Berger Paints India की चेयरमैन रिश्मा कौर, Taj GVK Hotels & Resorts की MD और CEO शालिनी भूपाल और Balrampur Chini Mills की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवंतिका साराओगी शामिल हुईं।

चीनी कारोबार से बायोप्लास्टिक तक का सफर

अवंतिका साराओगी ने बताया कि पारंपरिक चीनी और एथेनॉल कारोबार से बायोप्लास्टिक के क्षेत्र में कदम रखना आसान नहीं था। कंपनी के भीतर इस नए बिजनेस के लिए सहमति बनाने में उन्हें चार साल लग गए।

सरकारी नीतियों, गन्ने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और लागत को लेकर कई सवाल उठे। यहां तक कि उनके पिता और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पूछा कि प्रोजेक्ट ब्राजील में क्यों नहीं लगाया जाए।

अब कंपनी उत्तर प्रदेश में गन्ने से बायोप्लास्टिक बनाने वाली अपनी नई फैक्ट्री में उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रही है।

Berger Paints का फोकस अपने मौजूदा कारोबार पर

रिश्मा कौर ने कहा कि पेंट इंडस्ट्री में अभी भी विकास की काफी संभावनाएं हैं। पेंट का इस्तेमाल अब सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं है। कारों, मोटरसाइकिलों और घरेलू उपकरणों में भी इसकी जरूरत होती है।

उनके मुताबिक, कंपनी को दूसरे क्षेत्रों में जाने के बजाय अपने मौजूदा कारोबार में मौजूद अवसरों पर ध्यान देना चाहिए।

ग्राहकों का भरोसा सबसे जरूरी

शालिनी भूपाल ने होटल कारोबार में ग्राहकों की जरूरतों को समझने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ लग्जरी सुविधाएं देना काफी नहीं है, बल्कि ग्राहकों को घर जैसा अनुभव और भरोसा भी मिलना चाहिए।

उन्होंने Taj GVK Hotels & Resorts में ताज की हिस्सेदारी खरीदने के अवसर और कंपनी के अगले चरण की चुनौतियों पर भी चर्चा की।

संकट के समय कैसे संभालें कारोबार?

अवंतिका साराओगी ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण बायोप्लास्टिक प्रोजेक्ट के लिए आयात होने वाले उपकरणों की सप्लाई प्रभावित हुई। जहाजों को केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजना पड़ा और स्टील सहित दूसरी लागत बढ़ गई।

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वहीं, शालिनी भूपाल ने कोविड संकट का जिक्र करते हुए कहा कि मुश्किल फैसलों ने कंपनी को बचाए रखने में मदद की। उन्होंने जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचने और सोच-समझकर विस्तार करने की सलाह दी।

रिश्मा कौर के मुताबिक, संकट कंपनियों को अपने अंदरूनी सिस्टम मजबूत करने का अवसर भी देता है।

तीनों महिला लीडर्स की चर्चा का मुख्य संदेश यही रहा कि कारोबार की पुरानी ताकत बनाए रखते हुए नए विचारों और बदलते हालात के मुताबिक आगे बढ़ना जरूरी है।